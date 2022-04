Nu ook in ‘Liefde voor muziek’: waar eindigt het voor Camille Dhont? ‘Ze is gemaakt voor het popsterrenleven’

Drie weken nadat ze The Masked Singer won, zit Camille Dhont opnieuw in een populair tv-programma. Liefde voor muziek moet de zoveelste stap worden in een carrière die al drie jaar steil omhooggaat. Portret van een brok ambitie.

Camille Dhont die alleen achter de piano ‘Lift U Up’ van 2Fabiola covert: daarmee probeert VTM u naar het achtste seizoen van Liefde voor muziek te lokken. Dat begint vandaag, maar de teaser kwam al twee weken geleden, op de maandag nadat Camille in een poezenpak The Masked Singer won. Na Liefde voor muziek bereidt de West-Vlaamse zich voor op een drukke zomertournee, daarna wachten twee Lotto Arena’s. Dat ze volgende maand drie MIA’s kan winnen, is haast een voetnoot.

Het is amper te geloven dat de eerste aflevering van #LikeMe, de Ketnet-reeks over een school waarin Camille doorbrak als de gelijknamige bitch van de klas, amper drie jaar geleden werd uitgezonden. Bijna had de Wevelgemse de rol trouwens niet gekregen. “In de eerste auditie ging het tussen haar en een bekende Nederlandse musicalactrice met veel ervaring. Camille had die niet en klonk bovendien te Nederlands. Misschien een gevolg van haar lessen dictie”, herinnert mama Isabelle Raveschot zich.

Maar twee jaar later staat Camille er terug, mét opgepoetst accent, en krijgt ze de rol. Wouter Vander Veken, die alle muziek voor #LikeMe bewerkt, wordt omvergeblazen wanneer Camille voor het eerst met hem in de studio staat. “Het was van de eerste keer heel goed, en dat gebeurt zelden. Dat was een openbaring, zeker voor iemand zonder ervaring.”

Beeld CNR

Geen professionele ervaring, dat is waar, maar het leven van Camille staat al sinds haar kinderjaren in het teken van muziek. Ze speelt huiskamerconcerten met haar poppen, schrijft zich in voor Junior Eurosong en zingt op haar twaalfde het nummer ‘Amazing Grace’ voor een schoolproject, a capella en in perfect Engels, dat ze zichzelf heeft aangeleerd via YouTube. Haar deelname aan een free podium van MNM, een jaar voor #LikeMe, staat nog steeds op YouTube.

Vuur

#LikeMe wordt een hit en wint kinderzieltjes van Wevelgem tot Heusden-Zolder, waar de zusjes Ellie Martha en Renée Penxten geen aflevering overslaan. Wanneer hun papa Regi meekijkt en Camille ziet, valt zijn mond open: “Ik was onder de indruk van haar stem en van het vuur in haar ogen. Dat meisje was gemaakt voor het popsterrenleven, dacht ik toen al.”

Op het Gala van de Gouden K’s, de Oscars van Ketnet zeg maar, raken Camille en Regi aan de praat. Ze spreken af bij Regi thuis om het eens over haar muzikale toekomst te hebben. “Maar in plaats van rustig te babbelen, heeft ze diezelfde dag nog ‘Vergeet de tijd’ ingezongen.” Het nummer staat 21 weken in de Ultratop en wordt haar eerste grote hit.

Intussen heeft ook een andere oude rot Camille ontdekt: William Vaesen, in een ver verleden bekend als Niels William en de ontdekker van K3. “Camille heeft een heel duidelijk doel voor ogen en houdt daar ook aan vast. Zij gaat niet snel een bocht maken of, zoals ik het noem, ‘muzikantenmuziek’ maken.” Dat merkt ook Wouter Vanderveken, die ook naast #LikeMe haar adviseur wordt. “Sommige labels stelden haar een lang en langzaam traject voor, maar zij ging in zee met CNR, het label van Regi dat net als zij het momentum wil pakken.” Onderweg loopt haar relatie met muzikant Tim Tielemans stuk, iets wat Regi herkent. “Ik heb ook mijn huwelijk zien stuklopen omdat ik dit zo graag doe. Ik herken haar gedrevenheid, omdat ik die zelf ook had toen ik zo jong was.”

Zingend op de loopband

Nederig en dankbaar. Een zotte doos. Een schatje. Zo wordt Camille omschreven door de mensen met wie ze werkt. Maar boven alles wordt ze geprezen om haar werkethiek. “Als er vakantie in haar agenda staat, is het omdat ik die heb ingepland”, zegt Vaesen. “Af en toe vind ik haar al zingend op de loopband. Het is haar manier om haar Lotto Arena-concerten voor te bereiden, een half jaar op voorhand. De afterparty van The Masked Singer sloeg ze over om haar stem te sparen.”

Maksim Stojanac, haar tegenspeler in #LikeMe, herinnert zich nog een show op een snikhete zomerdag. “Het was bijna veertig graden en Camille was flauwgevallen. Ze lag te hyperventileren in de backstage, tot ‘Een vrouw van opium’ begon, het nummer dat haar personage in de reeks ook zingt. Ze is rechtgestaan en heeft dat nummer perfect gebracht.”

Beeld CNR

Gepest

Het is de liefde voor muziek, klinkt het overal, maar Camille is ook gehard door haar jaren als eenzame scholier. “Ik werd niet uitgenodigd op verjaardagsfeestjes en ik hoorde zelfs dat als een ander kind met mij zou afspreken, het zelf niet meer welkom zou zijn. Is dat pesten? Misschien een beetje. Maar eigenlijk heeft dat mij alleen maar sterker gemaakt”, zei ze ooit in Story. Wie dat weet, luistert anders naar haar debuutplaat Vuurwerk. “Soms voelde ik me klein / Als het weer eens tegenzat / Bij elke hoop, elke droom, elke kans / Die is uiteengespat”, zingt ze op de titeltrack.

Met haar ambitie en internationale sound is Camille de juiste vrouw op het juiste moment in een muzikaal landschap dat eigenlijk al lang zocht naar een vrouwelijke popster die voluit voor glitter en glamour gaat. Dat het buitenland lonkt, wordt bijna vanzelfsprekend. Vlak voor de jaarwisseling tekende Camille een contract met Sony Duitsland. Vaesen noemt die poging tot internationaal succes ‘bescheiden’, maar Camille volgt wel al een half jaar Duitse les. In Het Nieuwsblad vertelde ze dat ze niet aan kinderen wil beginnen voor ze een carrière heeft gehad en de wereld heeft rondgereisd.

Liefde voor muziek, elke maandag om 20.35 uur op VTM