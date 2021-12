Nu het slot van ‘Grond’ achter de rug is: dit doet zowaar zin krijgen in meer

Hoe zit het nog met Grond? Nu de slotaflevering achter de rug is, blijkt dat deze ambitieuze fictiereeks van Adil El Arbi, Bilall Fallah en Mathieu Mortelmans na een wat moeizame aanzet de meeste beloftes heeft waargemaakt. Waar de serie zich in zijn eerste twee à drie episodes nog wat weerbarstig toonde, werd gaandeweg het verhaal beter en kregen de meeste personages er de nodige dimensies bij. “Streeft Grond een cultstatus na door komisch-theatrale situaties en geinige clichés boven weemoed en ontroering te verkiezen?”, vroegen wij ons na twee afleveringen in een eerdere column af.

Wat met de karikaturale personages van Grond? Konden zij op tijd vervellen tot mensen van vlees en bloed die het verhaal dienden of het misschien zelfs ontstegen? En werden we in die slotaflevering getroffen door een knoert van een aha-erlebnis? Immers, “een televisieserie die met vergrootglas naar leven, dood en religie kijkt, komt onverrichter zake terecht bij universele levenswijsheden”, quote unquote bovengetekende. Tja, wanneer de dagelijkse mindfulnessoefeningen niet de broodnodige zingeving bieden, zoek je die soms ijlings bij de zender waar James Cooke en De Verhulstjes een lobotomie beloven.

Misschien eerst wat mierengeneuk? De uitwerking van een handvol personages had wat scherper gekund. Zo etaleerden de hoofdpersonages Smile en JB een naïviteit zo stuitend dat die bij momenten aan hun geloofwaardigheid knaagde. We hadden ook wat moeite met de personages van Barbara Sarafian en Reinhilde Decleir, meer bepaald met hun nogal troebele evolutie van droogkomische nevenfiguren naar duchtig te vrezen antagonisten.

Ten slotte verdiende Tom Vermeirs personage Brahim - dat om van te smullen was! - meer zeggingskracht in het scenario. Vermeir schakelde meesterlijk van dreiging naar gefingeerde nederigheid: er zat zoveel vlees aan zijn personage dat het een doodzonde zou zijn als Brahim in een tweede seizoen niet verder wordt gedissecteerd. Voeg daarbij een slotsequentie die de verhoopte filosofische mijmering schuwde en zeemzoete feel good de boventoon liet voeren. We snappen het: Grond moet een breed publiek bereiken maar an sich verwacht je van filmconnaisseurs als El Arbi en Fallah dat ze listig een loopje nemen met de Hollywood-clichés.

Los van die detailkritiek mag Grond uniek worden genoemd. Een bitterzoete fictiereeks over Marokkaanse begrafenisondernemers in Brussel? Waarin zowel Nederlands, Frans, Arabisch en Engels wordt gesproken? Met een scenario waarin de schaduwzijde van een multiculturele maatschappij onderhuids suddert? Hachelijke onderneming. Dat Grond ook nog eens subtiel de verschillen binnen de moslimgemeenschap probeert te duiden, verleent deze reeks een benijdenswaardige extra dimensie. Het doet zowaar zin krijgen in meer. Citytripje naar Molenbeek, iemand?