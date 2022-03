Nu DPG Media de samenwerking met Blendle stopt: is er nog een toekomst voor de onlinekiosk?

Wie gebruikmaakt van onlinekiosk Blendle heeft vanaf volgende maand heel wat minder te kiezen. Per april stopt DPG Media de samenwerking met de abonnee-leesdienst. Dat betekent dat kranten als De Morgen, Het Laatste Nieuws en tal van tijdschriften straks niet meer op Blendle zijn terug te vinden. De digitale kiosk probeerde het vertrek van DPG Media nog via de rechter te voorkomen, maar vooralsnog tevergeefs.

Het verdwijnen van tientallen populaire kranten en tijdschriften uit het keuzemenu van Blendle is een flinke strop voor het bedrijf. Helemaal omdat eerder ook al Mediahuis zijn titels van het platform terugtrok. Mediahuis is eigenaar van onder meer de kranten De Standaard en Het Nieuwsblad.

“DPG Media ziet Blendle als concurrentie. Het ziet ernaar uit dat de samenwerking na zeven jaar eindigt”, zegt Blendle-baas Willem Lems op journalistenvakblad Villamedia. “We hebben in die tijd miljoenen euro’s naar hen overgemaakt. Deze beslissing heeft voor ons grote impact.”

Begin van het einde

Mediahistoricus Huub Wijfjes denkt dat het nog veel verder gaat dan dat: “Dit lijkt me het begin van het einde voor Blendle. Ze verliezen de ene na de andere klant. Dan wordt zo’n model een hopeloze zaak.”

Dat model leek een uitkomst te zijn voor velen, toen het in september 2013 voor het grote publiek werd aangekondigd door Alexander Klöpping in een uitzending van De wereld draait door (DWDD). Voor een kwartje per artikel, vertelde hij enthousiast, kon je lezen wat je wilde, in alle bladen en kranten die je maar kon bedenken. Ideaal voor de hongerige nieuwsconsument. En waarom nog een abonnement op een krant nemen. Precies die laatste vraag was een zorg bij de hoofdredacteuren van de dagbladen.

Blendle Premium

Sinds die tijd is er veel gebeurd bij Blendle. In augustus 2020 werd het overgenomen door de Franse concurrent Cafeyn. Klöpping trok zich terug als CEO. De mogelijkheid om één artikel los te kunnen kopen werd geschrapt en maakte plaats voor Blendle Premium, waarmee lezers voor een vast bedrag per maand toegang hebben tot meer dan honderd nationale, regionale en internationale kranten en tijdschriften.

Maar als de uitgevers van al die titels vinden dat ze er te weinig op verdienen en Blendle eerder als concurrent zien dan als aanvulling, houdt het op een gegeven moment op, zegt mediahistoricus Wijfjes: “Dan blijven er nog vooral buitenlandse kranten en bladen over. Maar wie zit daarop te wachten?”

Het idee om naar believen te kunnen shoppen in allerlei kranten en bladen, vindt Wijfjes nog wel aantrekkelijk: “Op zichzelf is het een goed concept maar je bent als Blendle met handen en voeten gebonden aan de content die je afneemt van anderen. Het staat of valt natuurlijk bij beschikbaarheid.”

Gebrek aan identiteit

Een andere reden die het model van Blendle wellicht niet zo sterk maakt, is het gebrek aan een identiteit. Met een abonnement op een krant kiest de lezer kleur en ook tijdschriften bieden meer een betrokken merkgevoel.

Daarnaast is het de vraag of er wel genoeg mensen zijn die het fijn vinden om zelf hun bubbel samen te stellen, in plaats van dat journalisten het kaf van het koren scheiden. Wijfjes: “Mensen hebben domweg ook weinig tijd om alles te kunnen lezen.”

Blendle gaat nog in beroep tegen het besluit van DPG Media omdat het van mening blijft dat DPG als uitgever ‘over een economische machtspositie’ zou beschikken en de samenwerking daarom niet zomaar zou kunnen stoppen.