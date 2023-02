Nu al een van de beste tv-afleveringen ooit: 8 recente series met sterke queer representatie

De jongste aflevering van zombieshow The Last of Us verraste fans en nieuwkomers deze week met een van de mooiste queer verhalen die we recent op het kleine scherm zagen. Voor de gelegenheid zetten we 8 steengoede series met queer verhaallijnen op een rijtje die u nu al kunt bekijken.

1. The Last of Us (Streamz)

Op papier draait deze veelbesproken HBO-serie om overleven in een post-apocalyptisch Amerika, ondergelopen met paddenstoelzombie’s. Maar wie beter kijkt, zeker wie het bronmateriaal gespeeld heeft, weet dat dit een verhaal is over menselijkheid. Over kostbare momenten van goedheid en liefde, in een eenzame wereld waar niets nog vanzelfsprekend is.

En dat zetten de schrijvers van de serie, onder wie ook de maker van de originele games, nog eens extra in de verf tijdens de derde aflevering. Personages Bill en Frank veroveren het hart van de kijker, en tonen dat leven en overleven niet noodzakelijk hetzelfde zijn.

Een zeldzaam en uitzonderlijk slim uitgewerkt verhaal over oudere homo’s, en nu al een van de beste tv-afleveringen van het jaar. Een gegarandeerde kandidaat voor de Emmy’s.

2. Heartstopper (Netflix)

We kunnen het niet over recente queer verhalen hebben zonder Heartstopper te vermelden. Wat begon als een slordig getekende, manga-achtige webcomic over twee jongens die stapsgewijs ontdekken dat ze tot elkaar zijn aangetrokken, groeide vorig jaar uit tot een absolute popsensatie.

De reeks is rauw, ongemakkelijk, ontroerend en schattig. Het is iets kleins en groots tegelijk. Je lacht met Nick en Charlie en hun kleurrijke vrienden, je krimpt mee ineen als het awkward of emotioneel wordt.

3. Roomies (VRT Max)

Roomies vertelt het verhaal van twee lesbische huisgenoten in het Brusselse vagevuur tussen hellhole Molenbeek en de bruisende Dansaertstraat en Vlaamsesteenweg. De roomies in kwestie wiebelen zelf dan weer tussen dure studies, de veilige cocon van de jeugdbeweging en de naar vochtige, afbladderende muren meurende realiteit van hun cohouse. Tegelijk dwalen ze rond in het niemandsland waar onmogelijke liefde en vrijblijvende affaires elkaar lukraak treffen.

Bedenkers en beste vriendinnen Kato De Boeck en Flo Van Deuren wilden met Roomies vooral iets maken dat ze zelf gemist hebben: een coming of age-verhaal waarin gay zijn niet als anomalie of – erger nog – comic relief wordt opgevoerd. Daar slagen ze met regenboogvlag en wimpel in. De saffische liefde dient zich overigens minder stomend dan schoorvoetend en schutterig aan: het ontbreken van een male gaze is alwéér een troef.

4. What We Do in the Shadows (Disney+)

Een knotsgekke mockumentary over het dagelijkse/nachtelijke leven van vier vampiers die samenhokken in Staten Island, New York. De absurditeit van eeuwenoude wezens die zich proberen aan te passen aan onze moderne samenleving is op zichzelf al genoeg reden om te kijken. Maar het gemak en de hilariteit waarmee What We Do in the Shadows de seksualiteit van zijn personages integreert, onderscheiden de reeks nog wat extra.

Zeker het laatste seizoen, waarin de niet zo handige vampiers hun eigen nachtclub openen, wordt queerness gevierd zonder dat What We Do in the Shadows ook maar iets van zijn DNA en hilariteit verliest.

5. Our Flag Means Death (Streamz)

In Our Flag Means Death volgen we rijkaard Stede Bonnet in de 18e eeuw terwijl hij een midlifecrisis doorgaat en uiteindelijk op een schip vol mannelijke piraten belandt, die geen enkel avontuur of relatie uit de weg gaan.

In tegenstelling tot heel wat andere tv-shows, gebruikt de HBO-serie homoseksualiteit niet als een persoonlijkheid of als een mop, maar eerder als een symbool. Hoe bevrijdend het kan zijn om maatschappelijke verwachtingen achterwege te laten en jezelf te aanvaarden.

Heerlijk onvoorspelbaar, nonchalant grappig, en gedragen door een geweldige cast.

6. Severance (Apple TV+)

Minder opvallend op vlak van representatie maar minstens zo betekenisvol, is het uitstekende Severance. In de Apple-reeks laten werknemers van een geheimzinnig biotechbedrijf chirurgisch een chip inbrengen die hun kantoor- en privéleven scheidt. Eenmaal in de lift naar de akelig witte werkruimten herinneren ze zich niet wie ze zijn. Andersom weet hun privé-ik niet wat voor werk ze precies doen.

Severance is een mysterieuze sciencefictionreeks die sowieso al op je kijklijst moet staan, maar het verdient in het bijzonder een plek op deze lijst door de ongedwongen manier waarop ze met personages Irving en Burt omgaan. Zo hanteren de makers een filmtaal die om een of andere reden vaak gereserveerd lijkt te zijn voor heterokoppels zoals het stelen van een blik in elkaars ogen op de werkvloer en de zachte of romantische muziek die daar vaak mee geassocieerd wordt.

Er zijn nog niet zo heel veel redenen om je te abonneren op Apple TV+, maar dit is er wel een van.

7. A League of Their Own (Prime Video)

A League of Their Own is, net zoals de gelijknamige film uit 1992, gebaseerd op de levens van enkele vrouwelijke baseballspelers in het Amerika tijdens de Tweede Wereldoorlog. De tv-reeks gaat, zoals veel historische queer shows hiervoor, in op de moeilijkheden van homoseksualiteit in de tijd waarin ze zich afspelen. Maar de reeks onderscheidt zichzelf net door de vreugde van de personages in hun seksualiteit en vriendschappen uit te lichten.

Dit verborgen pareltje van Amazon Prime Video is het schoolvoorbeeld van een verhaal dat een lgbtq-cast heeft en tegelijk bestemd is voor het brede publiek, zonder toevlucht te nemen tot queerbaiting. Of zoals verschillende fans het verwoordden op sociale media: A League of Their Own is zéér gay en zéér goed.

8. La Théorie du Y (VRT Max)

Diep in het VRT Max-aanbod sluimert dan weer La Théorie du Y, waarvan onlangs het derde (en sterkste) seizoen werd gedropt. Een RTBF-productie, met smeltkroes Brussel als vanzelfsprekende achtergrond. De hier te onbeminde reeks, weliswaar overgoten met prijzen op internationale festivals, profileert zich sinds 2017 als eerste Belgisch francofone “queerserie”.

In de eerste twee seizoenen volgen we de eeuwig weifelende Anna, die nadat ze toevallig in een lgbtq-bar én levendige queercommunity terechtkomt, haar seksuele identiteit aan het wankelen ziet. Ze verzeilt in een netelige positie wanneer ze als immobiliënmakelaar het pand in de portefeuille krijgt én de spanningen escaleren.