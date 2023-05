NTGent brengt Griekse tragedie in het Amazonewoud: ‘Ik wil de pijn van de inheemse bevolking op de kaart zetten’

De Griekse tragedie Antigone is nog steeds brandend actueel. Milo Rau, artistiek leider van NTGent, verplaatste haar naar Brazilië en koppelde er de strijd tegen de vernietiging van het Amazonewoud aan. ‘We hebben geen autonomie over ons eigen grondgebied’, zegt Kay Sara, de activiste die nauw betrokken was bij Antigone in de Amazone.

Antigone? De Braziliaanse Kay Sara had nog nooit van de Griekse tragedie en haar hoofdpersonage gehoord, maar ze herkende het verhaal wel meteen toen ze zich erin verdiepte. “Ik zie veel gelijkenissen tussen mezelf en Antigone. Ze is een activiste avant la lettre.”

Ook de 27-jarige Kay Sara strijdt al jaren tegen de massale vernietiging van de Amazone en de inkrimping van het leefgebied van de inheemse bevolking. Net zoals Antigone in opstand kwam tegen de tiran Kreon, komt zij in opstand tegen de machthebbers en de grootgrondbezitters. Net zoals Antigone is ze ervan overtuigd dat ze het goede doet, maar ook hier doen de machtigen rücksichtslos verder. Geen toeval dus dat Milo Rau bij Kay Sara – haar naam betekent ‘die voor anderen zorgt’ – terechtkwam voor Antigone in de Amazone. De Zwitserse regisseur verschuift de tragedie van Sophocles naar de 21ste-eeuwse strijd van de inheemse bevolking in het Amazonewoud tegen commerciële exploitatie.

“De destructie van het regenwoud is al jarenlang bezig”, vertelt Kay Sara, die de voorbije jaren mee het stuk creëerde. “Het Amazonegebied wordt vaak de groene long van de wereld genoemd, onze redding van de klimaatverandering. Toch blijven mensen het woud vernielen voor financieel gewin.”

Het leefgebied van duizenden inheemse Brazilianen wordt zo bedreigd. “Er is een inferieure relatie met de inheemse bevolking opgebouwd”, gaat Kay Sara verder. “Mensen vinden het moeilijk om te vatten dat wij onze eigen stem hebben en zelf voor onze rechten kunnen opkomen.” Het is een van de redenen dat ze activiste en in haar thuisland ook actrice is geworden. “Ik heb gekozen voor het medium van de kunsten om mijn boodschap te verkondigen. Met kunst kan ik allerlei thema’s aansnijden: ongelijkheid, racisme, politiek… Door mijn hele lichaam, mijn stem en treffende beelden te gebruiken, kan het publiek het verhaal zien en voelen. Uit ervaring heb ik geleerd dat mensen zo sneller luisteren.”

Landloze boeren

Milo Rau en zijn ploeg reisden al in het voorjaar van 2020 naar de Braziliaanse staat Pará om het stuk vorm te geven in samenwerking met de Braziliaanse Beweging van Landloze Boeren (MST), een beweging die ijvert voor een rechtvaardige verdeling van de grond. Het stuk had toen ook in première moeten gaan, maar daar stak het coronavirus een stokje voor.

Vorige maand trokken Rau en co opnieuw naar Pará, de staat waar de lokale politie in 1996 de MST hardhandig aanviel tijdens een mars voor landhervormingen. In de stad Marabá werden toen negentien landloze boeren doodgeschoten. Een maand geleden bezette het toneelgezelschap samen met honderden activisten de hoofdweg die door het regenwoud loopt. Ze speelden het drama tot in de details na, en er werden ook sleutelscènes opgenomen uit de herwerkte versie van Antigone. Op die beelden is Kay Sara ook te zien.

Kay Sara komt uit het Braziliaanse dorp Lauaretê in het hartje van het Amazonegebied, op de grens met Colombia. Haar moeder behoort tot de volksstam Tukano en haar vader is Tariana. “Mijn reservaat ligt beschut en lijdt nog niet onder de mijnbouw en illegale houtkap, maar de inheemse stammen rondom ons worden bedreigd.” Op haar zevende trok de Braziliaanse met haar familie naar de miljoenenstad Manaus, waar ze nog datzelfde jaar meespeelde in haar eerste film. Via haar acteerwerk probeert ze sindsdien aandacht te krijgen voor de inheemse bevolking van Brazilië, een smeltkroes van honderden stammen, culturen en talen.

Zeker onder het bestuur van Jair Bolsonaro, de extreemrechtse president die tot eind vorig jaar aan de macht was in Brazilië, en niets van het MST moest weten, was dat broodnodig. De agro-industrie kreeg toen prioriteit, waardoor de ontbossing en aanvallen op inheemse groepen sterk toenamen tijdens zijn legislatuur. “Bolsonaro is een van de slechtste presidenten die we ooit hebben gehad. Ik ben vrouw, inheems en artiest, drie categorieën die hij persoonlijk haat.”

In januari 2023 werd de sociaaldemocratische Luiz Lula da Silva – die al president was tussen 2003 en 2011 – verkozen voor een derde ambtstermijn. De nieuwe overheid van Brazilië gooit het al over een andere boeg en wil het Amazonewoud beter beschermen. Ook de bescherming van inheemse volkeren staat hoog op de agenda.

Kay Sara is tevreden met die keuzes. “Alleen door zelf inheems te zijn kun je onze pijn voelen en weten wat we echt nodig hebben. Er is nu eindelijk inheemse representatie binnen de overheid.” Op papier is dit een hele vooruitgang, maar het blijft afwachten welke concrete maatregelen er komen. “Veel hangt af van de welwillendheid van de president, maar als de rest van de overheid hem niet steunt, kan hij zijn plannen moeilijk uitvoeren. En de vraag is: wat komt er na Lula?”

Kay Sara’s ultieme doel is het publiek doen nadenken over de precaire situatie van de inheemse Brazilianen. Antigone in de Amazone kan daarbij alvast helpen. “Ik ben in dit project gestapt om meer visibiliteit te creëren voor de inheemse bevolking van Brazilië. Ik wil aan de buitenwereld tonen dat we bestaan en onze pijn en moeilijkheden op de kaart zetten.”

