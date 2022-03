‘Nr. 10’: de langzaam afbrokkelende zekerheden van een acteur ★★★★☆

Nr. 10 is de – jawel! – tiende film van de Nederlandse regisseur Alex van Warmerdam. Tom Dewispelaere vertolkt met verve Günter, een acteur die de hoofdrol speelt in het nieuwe stuk van een autocratische toneelmaker. Günter is goed in zijn vak, heeft zijn leven op orde en straalt zelfverzekerdheid uit zonder arrogant over te komen. Maar langzaam en gestaag sluipt mysterie diens leven binnen. Zijn volwassen dochter ontdekt dat ze met slechts één long leeft. Een onbekende fluistert Günter op straat iets in het oor in een hem onbekende taal. En waarom gedraagt de toneelregisseur zich plots als een eikel?

Van Warmerdam pookt de suspense op door de kijker informatie aan te reiken die Günter niet bezit. Maar ook die informatie is onvolledig, waardoor Günters langzaam deraillerende leven voor de kijker vooral nóg geheimzinniger wordt. Waarom filmen zijn dochter en haar vriend hem in het geniep? Wie is Reichenbach (een heerlijk ijzige Gene Bervoets) die Günter volgt en bespiedt? En wat is de rol van de Duitse zielenherder met een bovenmatige interesse voor Günter?

Van Warmerdam filmt het allemaal in zijn kenmerkende stijl: strak gekadreerd, afstandelijk maar toch niet kil. En acteurs en actrices die net iets anders praten dan we gewend zijn in Nederlandse en zeker ook Vlaamse films of series. Niet theatraal, zoals wel eens gezegd wordt – alsof er maar één manier is waarop er op een theaterscène gepraat wordt – maar wel heerlijk antinaturalistisch. Zoals hij het zelf formuleert: “Geen naturel of ‘net echt’ voor mij. Ik hoorde laatst een jonge regisseur beweren dat in mijn films precies gesproken wordt. Maar ik ervaar dat niet als kunstmatig. Er zijn veel Nederlandse films die ik niet versta. Omdat de acteurs mompelen en net doen alsof het allemaal echt is. Ik hou daar helemaal niet van.”

Die kunstmatigheid is een van de sterktes van de cinema van Van Warmerdam, was al aanwezig in zijn overrompelende debuut Abel (1986), een ufo – unidentified filmic object – in de toenmalige Europese cinema, en is in de loop der jaren wat veranderd maar gelukkig nooit verdwenen. Wie het leven wil zien en horen zoals het is, moet op een terrasje gaan zitten. Wie het leven wil voelen zoals het zou kunnen, kan bij Van Warmerdam terecht.

Nr. 10 speelt vanaf 9 maart in de bioscoop.