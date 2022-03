Nou moe! Guust Flater maakt na 30 jaar afwezigheid een opgemerkte comeback

Dertig jaar na zijn laatste stomme stoot is Europa’s meest sjofele antiheld terug. Hij wordt geadopteerd door de Canadees Delaf, die per se Guust Flater in zijn vertrouwde jarenzestigbiotoop wou houden. Het album verschijnt naar aanleiding van 65 jaar Guust en 100 jaar uitgeverij Dupuis.

“Ongetwijfeld het grootste stripnieuws van 2022.” Op die manier werden de media de voorbije weken gelokt naar een persconferentie op de kantoren van Standaard Uitgeverij. Donderdagmiddag vlogen daar op een scherm in een razend tempo zowel klassieke striphelden als De Blauwbloezen, Jerry Spring of Bollie en Billie, maar evenzeer de nieuwe generatie striphelden als FRNK of Stoppeltje voorbij. ‘Honderd jaar helden’, kopte een filmpje. Wat bleek? Dupuis, de uitgeverij van al die papieren helden alsook van het weekblad Spirou/Robbedoes (sinds 1938), had iets te vieren: haar honderdste verjaardag. Een uitgebreid programma werd met veel enthousiasme uitgerold, maar snel bleek dat dat niet ‘hét stripnieuws van 2022’ was.

Daarvoor was het wachten tot drie icoontjes verschenen van een smartphone, een camera en een fototoestel waarover een dwarse balk werd getrokken. “Vanaf nu geen beelden meer nemen, graag,” klonk het stellig. Een sjofel uitziend, iconisch strippersonage vulde even later het scherm: Guust Flater, het geesteskind van de Belgische grootmeester André Franquin. Al was het niet zijn versie die de pers begroette, wel die van de 49-jarige Delaf. Op 19 oktober, dertig jaar na Franquins laatste Flater-gag, houdt die Canadees een nieuw album boven het doopvont: Flater slaat weer toe! Delaf tekende en schreef het 48 pagina’s tellende album.

“Door het mooi samenvallen van Guusts 65ste verjaardag met de 100-jarige verjaardag van Dupuis wist de uitgeverij uit Marcinelle het ultieme cadeau aan de lezer te schenken: een nieuw album van Guust Flater”, klonk het uit monde van marketeer Bert Van Roy.

Nieuwe auteur Delaf. Beeld Dupuis, Dargaud-Lombard

Delaf is geen onbekende in de stripwereld. Met de meidenreeks ‘Mooie navels’ wist hij al een grote fanbase op te bouwen. Maar om zo’n iconische antiheld weer tot leven te wekken? Van Roy: “Dupuis heeft in hem de ideale opvolger gevonden. Delaf groeide niet alleen op met Guust, de reeks inspireerde hem ook om zelf te tekenen. Toen hij de opdracht kreeg om de Guust verder te zetten heeft hij niet alleen de platen van Franquin tot in detail bestudeerd, hij heeft ze ook opnieuw en opnieuw overgetekend om Franquins bekende zwierige stijl in de vingers te krijgen. Wij vinden dat hij daarin geslaagd is.”

Franquin

Hoe bekend en geliefd Guust nu ook is, het was nooit Franquins bedoeling er een eigen reeks van te maken. Integendeel. Flater zette in februari 1957 zijn eerste stapjes in het stripblad Spirou/Robbedoes. Letterlijk. Zijn onaangekondigde verschijning was toen nog verstoken van elk woordje uitleg. Een titel of naam werd zelfs niet nodig geacht, terwijl ook Flater geen woord sprak. Wekenlang verscheen enkel één tekening, omgeven door tientallen blauwe voetstapjes.

Het was redactiechef Kwabbernoot die het na een tijd zo op zijn heupen kreeg dat hij de nietsnut om opheldering vroeg. Guust wurmde zich in een mooi pak, kamde zijn haar en gaf Kwabbernoot de nodige uitleg én zijn naam. De lezers van Robbedoes/Spirou reageerden zo positief dat Flater steeds meer ruimte kreeg.

De rest is geschiedenis. Het is te zeggen: na dat ene dispuut met Dupuis’ commerciële dienst die een eerste albumuitgave trachtte tegen te houden. “Niemand interesseert zich voor zo’n antiheld”, wisten zij. Tot nu toe werden er 32 miljoen albums in 27 talen van verkocht.

Opmerkelijk is dat Legaf de antiheld in zijn bekende habitat hield. Op de weinige pagina’s die gisteren werden getoond, bleek duidelijk dat het jarenzestigsfeertje van weleer onveranderd blijft, getuige oude parkeermeters of een gendarme. Ook alle bekende oude personages komen terug.

Het nieuwe album. Beeld rv

“De nieuwe auteur noch Dupuis voelde zich comfortabel om Guust uit zijn vertrouwde milieu te halen”, zei Van Roy. “Anderzijds zijn de thema’s die in de reeks aan bod kwamen, zoals het klimaat, ook nu nog relevant.” Of de start van de nieuwe reeks dan vooral bedoeld is voor een ouder publiek omdat kinderen mogelijk de referenties en context niet snappen? “We hopen dat Guust ook aanslaat bij de jongere generatie. Wat ons betreft is hij een tijdloos personage.”

Feestprogramma

Er was nog nieuws. Dit feestjaar zullen er opmerkelijke (buiten)reeksen of hommagealbums verschijnen van onder meer de Marsupilami, Robbedoes, Soda of Buck Danny. Opmerkelijker is de trilogie ‘De Robbedoesvrienden’, die zich baseert op het (door de nazi’s verboden) verzetsblad dat Spirou/Robbedoes in zijn beginjaren was, en waar toenmalig hoofdredacteur/verzetsstrijder Jean Doisy aan het roer stond. Hij riep zijn jonge publiek meermaals op om zich niet te laten chanteren en de erecode van de club De Robbedoesvrienden na te leven.

In september verschijnt ook een eenmalig Robbedoes-glossy. Van Roy: “Anders dan in Frankrijk bestaan bij ons het Spirou-stripblad niet meer, dus vieren wij het met een lijvig Robbedoes-tijdschrift van 112 pagina’s vol interviews, reportages en strips. Mensen hebben, zeker in deze donkere tijden, meer dan ooit behoefte aan goede luim. Het is het moment ervoor.”