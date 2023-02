Norah Jones en Gregory Porter zijn eerste headliners voor nieuwe versie van Gent Jazz: ‘Dit festival heeft een enorm grote legacy’

“Ik ben een beetje nerveus”, zei Pascal Van De Velde van concertorganisator Greenhouse Talent toen hij woensdagochtend het woord naam in het Kraakhuis op de Gentse Bijlokesite. “Het is allemaal vrij snel gegaan.” Begin december vroeg de vzw Jazz en Muziek, dat de festivals Gent Jazz en Jazz Middelheim organiseert, het faillissement aan. Twee maanden later bevestigde Greenhouse Talent dat zij Gent Jazz zouden overnemen. En nu worden met onder meer Norah Jones en Gregory Porter eindelijk de eerste namen voor de editie van deze zomer gelost.

Volgens Van De Velde zijn er “velerlei redenen” voor Greenhouse Talent om Gent Jazz over te nemen. “Het ligt in het verlengde van de activiteiten die we doorheen het jaar doen: veel van de concerten die we organiseren zijn jazzconcerten. We hebben ook een lange relatie met dit festival: we hebben in het verleden onder meer voor Ornette Coleman, Sonny Rollins en B.B. King geboekt. En het concert van Elvis Costello en Allen Toussaint, dat was magisch op deze plek. Daarnaast is Gent ook onze thuisstad. Dat maakt het heel speciaal. Wij organiseren concerten in de hele Benelux, maar dit is toch een beetje thuiskomen.”

De editie van vorig jaar, met onder meer Sting op de affiche. Beeld Wannes Nimmegeers

De drie personeelsleden van Gent Jazz, onder wie programmator Kevin Devos, blijven aan boord, bevestigde Van De Velde. “Het is fijn om van hun kennis en ervaring gebruik te kunnen maken”, aldus Van De Velde, die ook het bestuur van de stad bedankte “om naar ons te luisteren in aanloop naar de overname”. Ook Gents cultuurschepen Sami Souguir (Open Vld) was zichtbaar opgetogen over hoe Greenhouse Talent het Gentse jazzfestival nieuw leven inblaast, al gaf hij toe dat “we ons even in het haar moesten krabben, na wat er gebeurd is.”

Het faillissement van Jazz en Muziek kwam er nadat in de loop der jaren een torenhoge schuldenberg was opgebouwd. Organisator Bertrand Flamang werd beschuldigd van wanbeheer en zou in de loop der jaren vooral zichzelf verrijkt hebben, bleek uit onderzoek van deze krant, terwijl de schulden van de vzw opliepen tot zo’n drie miljoen euro. “Een drietal maanden geleden zag het er wat mij betreft vrij somber uit”, stelde Souguir over de toekomst van Gent Jazz. “Het is een goede zaak dat er snel is gehandeld, ook voor het personeel. En met Greenhouse Talent hebben we een solide, Gentse partner gevonden.”

Lokaal en internationaal

In zekere zin verandert er voor de bezoeker niet al te veel aan Gent Jazz, dat dit jaar van 5 tot 15 juli zal plaatsvinden. De naam blijft behouden, bijvoorbeeld. “Er waren nochtans mensen die zeiden: je gaat de naam toch veranderen, nu Gent Jazz in de schandaalsfeer zit?”, zegt Van De Velde. “Maar we merken dat dit festival zowel lokaal als internationaal op de kaart staat en een enorm grote legacy heeft. We hebben de intentie om met Gent Jazz een mooi cultureel verhaal te schrijven en het festival nog meer internationale bekendheid te geven.”

Ook de locatie op de Bijlokesite blijft behouden. “Dit is de thuis van Gent Jazz. Er is geen site meer geschikt om dit festival de laten plaatsvinden.” Nieuws waar ook Geert Riem, algemeen directeur van Muziekcentrum De Bijloke, blij van wordt. “We zijn blij met de doorstart van Gent Jazz, voor deze site, maar ook voor de Gentse culturele scene. Er is in deze stad een heel rijk en gevarieerd aanbod aan muziek, maar we hebben geen podium als Vorst Nationaal of de Lotto Arena. Gent Jazz vult die lacune in.”

Organisator Bertrand Flamang werd beschuldigd van wanbeheer en zou in de loop der jaren vooral zichzelf verrijkt hebben. Beeld ID/Frederiek Vande Velde

Er komen nog twee rondes met nieuwe namen, belooft de organisatie, maar met Norah Jones, Gregory Porter en Joe Bonamassa heeft het nieuwe Gent Jazz alvast enkele kleppers kunnen strikken. Verder staan ook Snarky Puppy, ZAZ, Mavis Staples, Marcus Miller en Branford Marsalis Quartet op de affiche. Met Dishwasher_, Isolde Lasoen en stadscomponist Laura Rosseel kleurt de affiche ook Gents. “We hebben nog steeds twee podia: de grote tent, met een capaciteit van 3.000 voor een zittend publiek of 5.000 staanplaatsen, en de Garden Stage, die geschikt is voor opkomende, kleinere artiesten”, legt Van De Velde uit.

Gent Jazz wil immers ook “een broeihaard voor talent” zijn. “Lokale artiesten kunnen hier het podium delen met grote, internationale namen”, aldus Van De Velde. De plaats van Dishwasher_ op de affiche illustreert bovendien dat Greenhouse Talent niet alleen Gent Jazz, maar ook het concours Jong Jazztalent nieuw leven wil inblazen. “Ook VI.BE en Sabam For Culture zullen hieraan meewerken”, zegt Van De Velde. “We willen jonge artiesten niet alleen een podium geven op ons festival, maar hen ook proberen te ondersteunen tijdens internationale tournees in het bredere jazzcircuit in Europa.”

Gregory Porter Beeld RV

De toekomst van Gent Jazz, die er drie maanden geleden nog somber uitzag, lijkt plots een stuk lichter te zijn geworden. Hoe het verder moet met Jazz Middelheim, het andere festival dat in de portefeuille van Jazz en Muziek zat, is evenwel nog onduidelijk. “Jazz Middelheim is een merk van Jazz en Muziek, van de VRT en van de Stad Antwerpen”, stelde Van de Velde nog. “We hadden bij Greenhouse Talent niet de tijd maar ook niet de ambitie om daarin mee te stappen.”

De ticketverkoop voor Gent Jazz start op vrijdag 3 maart.