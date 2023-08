Noorse theaterklassiekers voor de 21ste eeuw: Zeeland Nazomerfestival brengt marathonversie van ‘Crashtest Ibsen’

Vier uur lang Noors drama, drie klassiekers na elkaar die radicaal door de repertoire-gehaktmolen gedraaid zijn. In Zeeland kun je Crashtest Ibsen van regisseur Sarah Moeremans bingen. En tussen al dat theaterlekkers door: Noorse hapjes. Velkommen!

Een van de meest gevraagde regisseurs van Nederland is een Belg. Sarah Moeremans (44), dochter van acteurs Walter Moeremans en Gilda De Bal, groeide op in Gent, maar dook na haar regieopleiding de Nederlandse theaterscene in. Ze ging aan de slag bij grote gezelschappen zoals Noord Nederlands Toneel en maakt furore onder de vleugels van haar eigen collectief Moeremans&Sons. Samen met haar vaste dramaturg Joachim Robbrecht gooide ze zich vanaf 2012 op het oeuvre van de Noorse toneelschrijver Henrik Ibsen.

Ieder seizoen onderwierp Moeremans één Ibsen aan een ‘crashtest’, een radicale herwerking waarin ze de houdbaarheid van het stuk onderzocht. In elk van de vier voorstellingen (Nora, Volksvijand, Ik zie spoken en Pijler van de samenleving) staat de ontmaskering van een leugen centraal - soms in intieme context, zoals bij Een poppenhuis (1879), soms op politiek vlak, zoals bij Vijand van het volk (1882). Maar Moeremans ‘actualiseert’ de stukken niet, ze neemt de hele narratieve structuur onder vuur.

In Zeeland worden de eerste drie Crashtests nu aaneengeschakeld. Ideaal voor een recap, want hoe houdbaar is Moeremans’ tien jaar oude regieconcept eigenlijk zelf?

De locatie zou door het Nazomerfestival zijn omgetoverd tot een schattig Noors dorpje - welja. Er hangen Noorse vlaggetjes en je kunt brød med wørst bestellen, maar de echte vibe blijft uit. Wellicht omdat wij in gedachten nog bij de magische locatie van de eerste speelreeks zijn - de weidse wadden van Terschelling - vallen de krappe stukjes Domburgs groen die de Noorse fjord moeten verbeelden nogal petieterig uit.

'Volksvijand'. Beeld Sofie Knijff

Krabbenhapje

Maar passons, want Evelien Bosmans wacht ons op, met haar behaagzieke huisvrouwensmile in Nora, het eerste deel en meteen ook de rijkste en meest gelaagde bewerking. Nora bevat Moeremans’ programmaverklaring, kernachtig vervat in de opener: “Mensen worden toch ook wijzer? Waarom personages dan niet?”

Crashtest Ibsen is ontstaan uit Moeremans’ irritatie over de ‘universele’ waarde van repertoire. Hoezo universeel? Zijn morele dilemma’s niet aan de tijd onderhevig?

Nora zal zich het komende uur hevig verzetten tegen de rol van het poppenvrouwtje waarin ze al 144 jaar vastzit, en dus ook tegen haar schepper, Henrik Ibsen. Want ja, in Robbrechts teksten zijn personages zich bewust van hun positie als 19de-eeuws cliché. Meer nog dan tegen een maatschappelijk korset (Nora), een corrupte elite (Volksvijand) of de last van een verleden (Ik zie spoken) vechten deze personages tegen een narratief.

In Nora is deze strijd het hevigst, en het mooist. Prachtig hoe een uitgeputte Bosmans in de beroemde ‘tarantella’-scène uit het origineel er de brui aan geeft: “Ik heb geen zin om te dansen!” Toch slaagt ze er uiteindelijk in haar lot, haar plot, te veranderen. Dat moet gevierd, met een krabbenhapje tijdens de eerste pauze. Skoll!

In het tweede en derde deel ligt het tempo hoger. In Volksvijand en Ik zie spoken is het metatheatrale gevecht met de auteur minder expliciet. Nora heeft natuurlijk de bakens gezet, maar deze twee (ingedikte) drama’s zijn opmerkelijk meer plot driven, waarbij de snelheid, de visuele gags, de liedjes en de humor de bovenhand nemen.

Het spel tussen de acteurs (een mooie Vlaams-Nederlandse cast) knettert even hard als de spectaculaire pyrotechnische stunts, maar toch raakt in al dat grapgeweld de emotie, welja, wat ondergesneeuwd. De mentale neergang van de idealistische dokter Stockman (Gillis Biesheuvel), hartverscheurend in zijn zwembroek, krijgt in Volksvijand niet de tijd die die verdient. The show must go on en dus slikken we in de tweede pauze gejaagd een zoet hapje naar binnen.

'Nora'. Beeld Sofie Knijff

Ironie

Waar Ibsen mensen portretteerde, die hij voor morele keuzes plaatste, maakt Moeremans van haar personages vertegenwoordigers van ideeën. Dat vraagt om een speelstijl die ‘onrealistisch’ is, vervreemd. In het hele oeuvre van Moeremans zie je dat ze gefascineerd is door ‘het spelen’ en de afstand tussen acteur en personage, en dat vanaf Kill Your Character (2012) tot het recente Shut Up & Play with Me (2023), te zien op het komende Theaterfestival. Toch is er een groot verschil met het ‘klassieke’ postmoderne spelen. Moeremans’ personages stappen in deze Crashtests nooit uit hun rol: ze kijken alleen naar die rol, vanuit toen en nu tegelijk.

Dat zorgt voor ironie, maar het is niet de vernietigende ironie die iets afbreekt. Onder de dubbele blik van de personages voel je juist hun worsteling om iets echts te zeggen. De liefde waarmee Nora aan het eind Thorvald (Joep van der Geest) wegstuurt - in plaats van zelf weg te gaan - is haar poging om een oud rollenpatroon af te breken, maar ook om een nieuw verhaal te bouwen. Daarmee is Moeremans’ theater allesbehalve onverschillig - het is juist zeer betrokken.

Wie de wereld wil veranderen heeft andere verhalen maar vooral een ander soort verhalen nodig. Het volstaat niet repertoire op te vullen met actuele content en de machtsverhoudingen erin ongemoeid te laten. Na tien jaar blijft de vaststelling dat Moeremans, als een van de enigen, dat wél durft te doen. Crashtest Moeremans geslaagd? Zeker.

Er staat Moeremans overigens nóg een crashtest te wachten, van een ander kaliber. In 2019 pleitte ze op Het Theaterfestival voor nieuwe, experimentele vormen van theaterorganisaties. Vanaf 2025 wordt ze artistiek directeur van Het Zuidelijk Toneel in Tilburg en kan ze haar ideeën van toen aan een praktijktest onderwerpen. HZT is bovendien het meest zuidelijk gelegen grote theaterhuis van Nederland, met stevige Belgische banden. En zo komt Sarah Moeremans, na jaren, toch nog een beetje thuis.

30/8 in Domburg, Zeeland. Op 18/10 in NTGent, daarna op tournee