Filmrecensie Titina

Noorse-Belgische animatiefilm ‘Titina’ verfilmt bewogen poolexpeditie, met een hond in een zeppelin ★★★☆☆

Beeld rv

Nog onwaarschijnlijker dan een zeppelin op de Noordpool: een Italiaanse hond in een zeppelin op de Noordpool! Titina is dan ook geen gewone viervoeter: ze is de geadopteerde foxterriër van Umberto Nobile, een beroemde luchtschepenbouwer uit Rome. De poolexpeditie die hij in 1926 ondernam, draaide uit op een hondengevecht met de Noorse ontdekkingsreiziger Roald Amundsen, die de triomf maar al te graag op zijn naam wou schrijven.