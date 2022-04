Nonkel Pusha serveert onversneden kwaliteitsspul ★★★★☆

Wellicht kent u Pusha T van zijn vriendschap met Kanye West of van zijn collabs met Pharrell Williams, dat andere wereldberoemde hiphopicoon dat Pusha’s soloplaten van beats voorzag. Nu wil het dat Pharrell ook de sonische architectuur verzorgde voor Clipse, het rapproject dat Pusha met zijn broer Malice bestuurde aan het begin van de noughties. It’s Almost Dry keert enigszins terug naar die gloriejaren en niet alleen omdat Malice opduikt in de introspectieve afsluiter ‘I Pray For You’. Vooral de keuze voor grimmig-minimalistische, licht experimentele grooves herintroduceert de jeugdige overmoed van weleer, evenals de bloeddoorlopen roekeloosheid die Clipse het hiphoppantheon inloodste. Wie zat dan achter de knoppen bij deze nieuwe plaat? Yep, Kanye én Pharrell.

Pusha mag dan nog steeds de gortigste straatverhalen opdissen uit zijn verleden als cocaïnedealer, hij doet dat met elk album ingenieuzer en beklijvender. “Career’s in its eighth gear, nothin’ left to do but levitate”, rapt hij in ‘Rock N Roll’, “I’m David Blaine here, I could disappear, I swear”, te midden van bolle basdrums en Kanye’s omhooggepitchte soulsamples. Ye triomfeert ook in het hilarisch getitelde ‘Diet Coke’, gestoeld op een spookachtige, geloopte soulballad, met Pusha die grijnzend memorabele oneliners afvuurt: “You ordered Diet Coke, that’s a joke, right? / Everybody get it off the boat, right? / But only I can really have a snow fight.” Allesbehalve gezond voor de sinussen, maar ’t blijft wel kicken.

Pharrell serveert dan weer ijskoude, creepy elektronica voor het openingssalvo ‘Brambleton’ en ‘Let The Smokers Shine The Coupes’, waarin Pusha zichzelf “Cocaine’s Dr. Seuss” noemt en een voormalige manager de mantel uitveegt. In het succulente ‘Neck & Wrist’ verkoopt hij peperdure, zuivere fish scale-coke, tot Jay Z hem achteloos de pas afsnijdt met wat gebluf over zijn rijkdom.

Een 44-jarige rapveteraan die de jonkies het nakijken geeft? Nonkel Pusha heeft ’t geflikt.