Nog op zoek naar beeldend en literair zomervertier voor uw kroost? Zes kakelverse kinderboeken om te koesteren

Dartelend reisgeluk

Het kinderzomerboek bij uitstek voor jonge lezers, zo kun je de nieuwste worp van Evelien De Vlieger (je kent haar ook van Caravandagen) en illustratrice Ruth De Jaeger wel noemen. Daarin leidt een portie tombolageluk tot een dartelende, haast onvergetelijke reis.

Het hoofdpersonage van Ik win nooit iets grijpt er meestal naast bij prijzen of lottrekkingen. Ze heeft een bizar stel ouders: haar vader Fred is ex-tuinman met een opspelende rug, haar moeder Boes is een werkloze zangeres. Kortom, ze hebben weinig geld. Vakantie is dan ook een verre droom. Tot Nelle een lot koopt voor de schooltombola. Ze wint zowaar een vliegtuigreis en belandt op een zonnig strand.

De avonturen cirkelen rond een hotelkat, een schildpad, een zingende moeder, een onverwachte hotelgast, een feest met veel vis en nog een flinke meevaller op het einde. De personages – en het zijn er misschien wel wat veel – duikelen over elkaar heen, zoals Spiros, Doli en Mara van Hotel Spido of meester Bart met de afritsbroek en zijn eeuwige praatjes. De illustraties van Ruth De Jaeger – met invloed van Gerda Dendooven – zorgen voor instant plezier. Een geslaagde excursie.

Evelien de Vlieger & Ruth De Jaeger (ill.), Ik win nooit iets, Querido, 110 p., 16,99 euro (7+)

Lieflijk stadje versus oorlogsgeweld

Hoe breng je kinderen behoedzaam in contact met ruw oorlogsgeweld? Het Oekraïense, uit Lviv afkomstige echtpaar Andriy Lesiv en Romana Romanyshyn doet met het markante prentenboek De dag dat Oorlog naar Rondo kwam een meer dan loffelijke poging. Ze zitten met hun boek pijnlijk op de huid van de tijd. Ze schetsen Oorlog als een gezichtsloze, onbestemde vijand die verderf en duisternis brengt. Hoe kun je je ertegen weren?

Beeld rv

In het fictieve stadje Rondo regeert eerst nog de onschuldige lieflijkheid. Er wordt gedicht, getekend en geschreven. De plek heeft faam door zijn wonderlijke bloemenpracht. Maar de drie vrienden Danko, Zirka en Fabian zijn onthutst als Oorlog toeslaat en de idylle bruut verstoort. ‘Hij was zwart en angstaanjagend. Rommelend en ratelend kroop hij langzaam dichter naar de stad.’ Het trio blijft niet bij de pakken zitten en probeert Oorlog te overreden, of gooit met stenen en spijkers. Tot ze een lichtmachine inzetten. Oorlog kruimelt uit elkaar. Maar de littekens blijven.

De dag dat Oorlog naar Rondo kwam is erg inventief maar ook overtuigend getekend, in een slimme beeldtaal die de moeilijke kwesties niet uit de weg gaat. En het is actueel. De twee bekroonde illustratoren verblijven momenteel trouwens in ballingschap. Van elk verkocht boek gaat 2 euro naar Oekraïne.

Andriy Lesiv en Romana Romanyshyn, De dag dat Oorlog naar Rondo kwam (vert. Sylvia Vandenheede), Lannoo, 44 p., 16,99 euro (6+)

Leven in een waterwereld

Zorg dragen voor water: het is een voortdurende bekommernis van iedereen, nu meer dan ooit. Je port ook kinderen best al vroeg aan om hun bewustzijn aan te kweken, vinden Anne-Sophie Baumann en Arnaud Lemaistre. Waarom kampen we tegenwoordig zo vaak met periodes van extreme droogte en overstromingen? Hoe kunnen we een watertekort voorkomen? In dit instructieve jeugdboek doorgrond je op toegankelijke wijze alle facetten van water. ‘Om ons verder te leren kijken dan het einde van de kraan’, aldus Baumann en Lemaistre.

Beeld rv

Liefst zestig animaties en kartonnen pop-ups tonen het leven in de oceanen. Je leert waar drinkwater vandaan komt en hoe het water uit bomen verdampt. Uiteraard kan dit boek in het onderwijs uitstekende diensten bewijzen. Het is opgedragen aan ‘de jonge mensen die de toekomst van de planeet zullen dragen’.

Anne-Sophie Baumann en Arnaud Lemaistre, ill. Vanessa Robidou, Het grote boek over water, Davidsfonds/Infodok, 22 p., 20 euro (6+)

Paard op drift

Bronzen en Gouden Penselen verzamelde Yvonne Jagtenberg al bij de vleet. Naast haar meer illustratieve werk (zoals de fameuze Tati-bewerking Mijn wonderlijke oom) is ze ook bedreven in het genre van het verhalende kinderboek, met een paar befaamde prentenboekenhelden als Herman en Balotje. En recent was er nog Ik ben Pippi, over een geit met knaloranje, stijve vlechten.

Beeld rv

In deze opgefriste heruitgave laat het jonge, eigenwijze meisje Balotje zich plezierig op sleeptouw nemen door een paard in de wei van oom Ben. Een tikje overmoedig springt ze op het paard en toont het dier iets van de wereld. Maar dat loopt uit de hand.

Jagtenberg laat in fraai getekende en met licht vrolijke toetsen de wereld lichtjes ontsporen. Tot Balotje werkelijk buiten haar comfortzone verzeilt. Wat nu? Jagtenberg weet een mooie twist te verzinnen in dit kinderboek met een happy end. En wie meer Balotjesavonturen zoekt, die weet ze blindelings te vinden.

Yvonne Jagtenberg, Balotje en het paard, Gottmer, 32 p., 13,99 euro (4+)

Holderdebolderverhaal

Zo begint het. Met een jongen op een muur. Hij krast zijn naam in een steen. Vik, staat er. Maar bevindt hij zich in een droom of in de werkelijkheid? In Een paard met een strik om buitelt Vik in ijltempo van het ene ongerijmde avontuur in het andere. Stefan Boonen maakt er een holderdebolderverhaal van, voortgestuwd door de geel-groene prenten van Julie Vangeel.

Beeld rv

Zo krijgt hij een immens pak met een wolf in. Maar daar is Vik niet mee opgezet. ‘Mag ik dat beest?’, vraagt een agent. Krijgt Vik dan een oude emmer, een roeiboot of toch het paard van de koning? Alles kan. Hij wordt ook vaak gedwarsboomd. Toch waant Vik zich een held, een cowboy of hond. En dat allemaal in één eigenste dag. Een springerig maar onderhoudend boek, waarin zoveel gebeurt dat je niet weet waar eerst gekeken. Een ode aan tomeloze verbeelding, voor lezers vanaf een jaar of 7.

Stefan Boonen en Julie Vangeel (ill.), Een paard met een strik om, Pelckmans Uitgevers, 54 p., 17,50 euro (7+ jaar)

Heroïsche honingclash

Beren en honing, het is een gevaarlijke combinatie. Hun zucht naar het zoete goedje is onverzadigbaar. Maar hetzelfde geldt voor vlinders, natuurlijk. Wat gebeurt er als beide in de clinch gaan? Een ongelijke strijd, zou je denken. Dat is het uitgangspunt van Heerlijke honing van de vooraanstaande en productieve Nederlandse illustratrice Marije Tolman, ook al een Gouden Penseel-winnaar. Ze baseerde zich ervoor op de tekst van de Amerikaanse Margaret Wise Brown, vertaald door Edward van de Vendel.

Beeld rv

Wanneer Beer de boterham met honing van Vlinder gapt en in één hap opslokt, gaan de poppen aan het dansen. Vlinder ontploft van woede. Maar wie niet sterk is, moet slim zijn. Een stokoude les die hier hoogst inventief wordt opgedist.

De schitterende illustraties van Tolman, met fijnzinnig kleurgebruik, zijn aanlokkelijk en behouden toch iets teders, ondanks de felle clash tussen vlinder(s) en beer. “Elk boek of project is een expeditie, op zoek naar de juiste sfeer en het juiste doel”, zo kenschetst Tolman haar werk. Daar is ze met Heerlijke honing voortreffelijk in geslaagd.

Marije Tolman (ill.) en Margaret Wise Brown, Heerlijke honing (vert. Edward van de Vendel), Querido, 32 p., 16,99 euro (3+)