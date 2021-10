Nog méér afzichtelijk erfgoed in ‘Ugly Belgian Houses 2’: ‘Doorgaans blijken de eigenaars heel leuke mensen’

Hannes Coudenys werd bekend met zijn blog en boek over lelijke Belgische huizen. Nu is er deel twee, More Ugly Belgian Houses. ‘Doorgaans blijken de eigenaars heel leuke mensen.’

Zijn project Ugly Belgian Houses schopte het onlangs nog tot de krant The Guardian. Zelfs de Britten lijken dus te vallen voor onze typische Belgische bouwstijl. Of het gebrek daaraan. Hannes Coudenys (°1982): “Ik bemerk in het ­buitenland meer en meer verbazing over het feit dat er hier zo veel gekke huizen staan, en dat iemand zo gek is om daar een boek over te maken. Er zijn ­intussen ook heel wat mensen mee bezig. De ­community is groot geworden, elke dag krijg ik vijf nieuwe huizen doorgemaild. Dat had ik totaal niet verwacht.”

‘That’s not a house. It’s a level from Mario Bros.’ Beeld RV

Tien jaar geleden begon hij zijn blog uit ­frustratie. “Het stoorde me dat België zo lelijk is, ik kon echt kwaad worden van wat ik zag. In ­pakweg Polen staan er ook veel lelijke optrekjes, maar ze liggen meer verspreid, waardoor het ­minder opvalt. We zijn dus niet zo uniek als we denken, maar per vierkante meter zijn we toch wel de winnaar als het op afzichtelijke bouwsels aankomt. Je kan je afvragen waarom iemand per se wil wonen in een Spaanse haciënda, maar wie ben ik om te zeggen dat dat niet kan?”

Het lelijkste land ter wereld

Zijn ergernis begon al te knagen toen hij nog op school zat, vertelt Coudenys. “Ik moest langs een steenweg naar school rijden en werd echt razend van wat ik allemaal tegenkwam. Ik ontdekte dat Renaat Braem (Belgisch architect, red.) er in 1968 al een boek over uitbracht: Het lelijkste land ter wereld. Ik was dus niet eens de eerste.”

Intussen vindt hij dat België, naast chocola en frieten, stilaan ook bekendstaat voor zijn ­lelijkheid. “Ik spot nog altijd heel wat huizen omdat ik voor mijn job vaak onderweg ben. Ik zie dan bijvoorbeeld een brievenbus die een exacte kopie is van het huis, je houdt het niet mogelijk.”

‘Quatro Stogi oh no’ Beeld RV

Inmiddels was hij al te zien in het tv-programma Iedereen beroemd, waarin hij op bezoek ging bij de mensen wier huis hij lelijk had genoemd. “Voor de eerste reeks was ik echt bang, ik had al wat ­agressieve mensen ontmoet en kwade mails van advocaten gekregen. Maar doorgaans bleken het heel leuke mensen. Ík vind hun huis dan wel niet mooi, maar zij wel. En dat is prima.”

Een van de favoriete categorieën uit zijn nieuwe boek zijn de tempels. “Je vindt in België veel huizen gebaseerd op Japanse en Egyptische tempels, ik denk dat hier zelfs meer piramides staan dan in Egypte.” (lacht)

Tot slot: hoe lang wil hij nog doorgaan? “Ik heb al zo’n 1.500 huizen gepost, maar België telt er ongeveer twee miljoen. Ik vrees dat ik nog een hele tijd zal moeten doorgaan.”

Hannes Coudenys, More Ugly Belgian Houses, Borgerhoff & Lamberigts, 192 p., 22,99 euro. Op Instagram: @uglybelgianhouses

‘Trust me, I’m an architect’ Beeld RV

‘Are you cooking meth in there?’ Beeld RV

‘So who’s your architect? Frank Lloyd Wrong?’ Beeld RV

‘You can slide backwards but you can’t hide.’ Beeld RV

‘When Belgians think outside the box.’ Beeld RV

‘Abandon ship!’ Beeld RV