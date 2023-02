‘No Bears’: kunst laat zich niet muilkorven, zelfs niet in Iran ★★★★★

Jafar Panahi is vrij. Na een half jaar in de cel, waarvan enkele dagen in hongerstaking, mocht de dissidente Iraanse regisseur vorige week eindelijk de gevangenis verlaten. Maar eigenlijk is Jafar Panahi altijd vrij geweest. Ondanks zijn opsluiting, en ondanks het werk-, spreek- en reisverbod dat hij in 2010 al opgelegd kreeg wegens ‘propaganda tegen het regime’. Die ontembare vrijheid spreekt uit de films die hij al die tijd is blijven maken (zoals This Is Not a Film en Taxi Teheran), en meer dan ooit uit No Bears.

Panahi weeft een gelaagd metaverhaal, dat elke minuut complexer en boeiender wordt. Zoals wel vaker in zijn clandestiene films speelt hij zelf de hoofdrol: Jafar Panahi speelt Jafar Panahi, filmmaker. In No Bears zien we hoe hij een docudrama regisseert over een Iraans koppel (Mina Kavani en Bakhtiar Panjei) dat het land probeert te ontvluchten met een vals paspoort. De opnames hebben plaats net over de Turkse grens, maar Panahi volgt alles noodgedwongen via zijn laptop, vanuit een Iraans dorpje enkele kilometers verder. De fysieke afstand is klein, maar de haperende wifi maakt Panahi’s isolement tastbaar.

Gevaarlijke beren

Het dorp krijgt in No Bears een grote symboolwaarde: het is een microkosmos waar Panahi tussen zijn opnames door geconfronteerd wordt met alles wat er mis is met Iran. Patriarchale tradities en irrationele, religieus geïnspireerde regels. Fabeltjes over gevaarlijke beren, verstikkende sociale controle en geweld.

Door een foto waarop Panahi toevallig een clandestien koppeltje vastlegt - of niet? - raakt hij betrokken in een rel rond een gearrangeerd huwelijk. Wanneer Panahi weigert om mee te stappen in de lokale hetze, jaagt hij de dorpsbewoners tegen zich in het harnas. Het is de perfecte metafoor voor de hachelijke situatie waarin de regisseur zich al jaren bevindt, maar ook gewoon spannende en slim geobserveerde cinema.

Het valt nauwelijks te bevatten hoe Panahi in zijn levensomstandigheden een film als deze kan en durft te maken. No Bears is niet alleen zijn meest onomwonden kritische film in jaren, het is ook zijn beste. Alsof zijn benarde positie hem alleen maar scherper, spitsvondiger, gewiekster maakt. De boodschap aan de wereld is luid en duidelijk: kunst laat zich niet muilkorven.

Minstens even bijzonder is dat Panahi zichzelf niet op een voetstuk wil plaatsen vanwege zijn dappere verzet. In No Bears stelt hij ook de legitimiteit van wat hij doet in vraag: brengt hij de levens van zijn medewerkers niet in gevaar door steeds maar koppig voort te doen? En weegt dat wel op tegen het belang van zijn films?

