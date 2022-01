‘Nightmare Alley’: de duizelingwekkende truken van de foor van Guillermo del Toro (★★★★☆)

Guillermo del Toro is een meester van de zwarte filmmagie, een duistere beeldengoochelaar. Van de subversieve vampierfilm Cronos over de huiveringwekkende oorlogsfabel Pan’s Labyrinth tot het glibberige liefdessprookje The Shape of Water: telkens opnieuw doet hij je geloven in – en soms zelfs meevoelen met – monsters en andere bovennatuurlijke fenomenen.

En jawel, in zijn elfde langspeelfilm Nightmare Alley plaatst Del Toro opnieuw het macabere en het paranormale centraal – communiceren met de doden, geesten oproepen, gedachten lezen... Alleen doet hij dat deze keer niet om je erin te doen geloven, maar net om het minutieus te deconstrueren en te ontmaskeren als een manipulatieve leugen.

Helderziendenshow

Stanton Carlisle (Bradley Cooper) is een man op de vlucht voor een mysterieus verleden. Hij begint aan een nieuw leven als nederig hulpje in het circus. Maar onder de vleugels van Zeena (Toni Collette) en haar man Pete (David Strathairn), die samen een helderziendenshow runnen, wordt hij buitengewoon goed in het bedotten van mensen. Hij drijft zijn nieuwe talent tot het uiterste, en gebruikt het om zijn miserabele bestaan te ontstijgen.

Daarbij neemt hij steeds grotere risico’s, zeker wanneer hij in zee gaat met de enigmatische psychiater Lilith Ritter (formidabele filmdiva Cate Blanchett). Hoe hoog kan Stan vliegen voordat hij zich aan de zon verbrandt? En is hij echt altijd de slimste in de kamer, of maakt hij vooral zichzelf iets wijs?

In de tweede helft evolueert Nightmare Alley tot een rokerige film noir. Del Toro’s truken van de foor doen duizelen: de gedetailleerde kostuums, de doorleefde decors, de eindeloos elegante belichting. Ondanks de enge titel is er van echte horror weinig sprake. Het is de menselijke natuur die voor huiveringen zorgt. Het monster van dienst is de hebzuchtige, overmoedige mens.

Nightmare Alley is een karakterstudie van een man die koortsachtig zijn American dream najaagt, en zichzelf daarmee te gronde richt. Dat je de hele film lang aan deze ploert gehecht blijft, is in grote mate te danken aan Bradley Cooper, die ons met zijn vurige charisma net zo bespeelt als het circuspubliek in de film.

‘Nightmare Alley’ speelt vanaf 19/1 in de bioscoop.