Nieuwe Vlaamse mediaprijs Kastaars maakt genomineerden bekend

Tien programma’s maken kans om uitgeroepen te worden tot beste tv-programma van 2022 op de Kastaars, de nieuwe mediaprijzen die georganiseerd worden door VRT, DPG Media, SBS en Streamz. Bij de genomineerden zitten vier Eén-programma’s (Down the Road, Restaurant misverstand, Reizen Waes en Taboe), drie Play4-programma’s (De allerslimste mens ter wereld, De Mol en James de musical), twee VTM-programma’s (The Masked Singer en Code van Coppens) en eentje van Canvas (De ideale wereld).

Wie wint, wordt bepaald door het publiek. Iedereen kan vanaf vandaag tot en met donderdag 19 januari via kastaars.be stemmen voor het beste tv-programma en voor zeven andere categorieën. Zo kunt u onder meer ook stemmen voor het beste radioprogramma en de beste podcast, de mediapersoonlijkheid van het jaar en het mediamoment van 2022. In die laatste categorie zijn onder meer de vroegtijdige exit van de mol, de zatte madammen in De ideale wereld en de ontmaskering van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau in The Masked Singer genomineerd. Daarnaast bepaalt een negenkoppige jury, onder leiding van Luc Appermont, de winnaars in drie andere categorieën: Doorbraak, Carrièreprijs en Juryprijs.

De Kastaars worden op zaterdag 28 januari uitgereikt tijdens een show vanuit het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. De show, die gepresenteerd wordt door Danira Boukhriss Terkessidis, Koen Wauters en Gert Verhulst, zal te zien zijn op Eén, VTM, Play4, VRT MAX, VTM GO, GoPlay en HLN. De radioshow is te beluisteren zijn op Qmusic, Joe, Radio2, MNM en Nostalgie.