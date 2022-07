▶ Nieuwe videoclip van Stromae en popster Camila Cabello is een parodie op ‘Love Island’

Het nummer ging vandaag om 18u in première op YouTube, en ging in één keer gepaard met een nieuwe videoclip. Daarin is Stromae, compleet met blote bast en lange haren, te zien als deelnemer van het fictieve programma ‘La Villa Mon Amour’. Een duidelijke parodie op het internationaal bekende programma ‘Love Island', dat ook bij ons te zien is op Play4.

Niet alleen Stromae, maar ook de Cubaans-Amerikaanse Camila Cabello is in de video te zien. Voor de gelegenheid zingt ze zelfs in het Frans met hem mee op de tonen van ‘Mon Amour’. Het nummer stond aanvankelijk al op Stromae’s album ‘Multitude’, maar krijgt nu een remix met Camila als bonusartiest.