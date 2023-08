Nieuwe strip van Guust Flater kan dan toch verschijnen

Het 48 pagina’s tellende album is getekend door de Canadees Delaf (Marc Delafontaine). Die had de serie overgenomen met de bedoeling om de geest van de Belgische striptekenaar André Franquin (1924-1997) scrupuleus te respecteren. Maar dochter Isabelle, die de rechten van Franquin bezit, vroeg het project stop te zetten toen ze begin 2022 ingelicht werd over de plannen. Haar vader had volgens haar “tijdens zijn leven herhaaldelijk en voortdurend de wil uitgedrukt dat Guust niet zou overleven onder een andere tekenaar”.

Om een oplossing te vinden kozen de uitgeverij Dupuis en Isabelle Franquin voor een private arbitrage van een Brussels advocaat. Die besloot in mei dat Guust Flater kon herrijzen, “op voorwaarde dat de voorafgaande goedkeuring van Isabelle Franquin wordt gevraagd volgens de vereisten die zijn vastgelegd in een contract dat in 2016 tussen de partijen is gesloten”. Isabelle Franquin kan een weigering motiveren met ethische of artistieke motieven, aldus nog de arbitrage. Dat is niet gebeurd, waardoor de strip kan verschijnen. (Belga)