Nieuwe popplaten stuwen vinylverkoop

Waar struinen in platenshops doorgaans voornamelijk geassocieerd werd met indiehipsters en oude rockers, blijken ook popliefhebbers die in hun lokale supermarkt de nieuwste populaire release van mainstreamartiesten als Olivia Rodrigo of Taylor Swift meegrissen, hun stevige duit in het zakje te doen.

Eind 2021 kon vinyl in de Verenigde Staten een stijging in verkoop van 52 procent optekenen, al gaat die groei volgens Luminate dit jaar wat trager. Het bedrijf, dat ook een top tien opstelde, noteert dat zes van de tien (zeven als je Billie Eilish meetelt) best selling artists on vinyl in 2021 popartiesten waren, onder wie dus Rodrigo en Swift, maar ook Harry Styles en Adele. Het zijn bovendien vooral nieuwe releases die het goed doen (67,8 procent gestegen), terwijl catalog sales minder sterk stegen (45,4%).

“Rock still controls the vinyl universe”, zegt Luminates senior music analyst Peter Krien aan Variety. “Maar de grote groei van vinyl van de laatste jaren wordt voornamelijk aangedreven door popsterren en groothandels.” Dat wil echter niet zeggen dat dit ten koste gaat van het rockgenre of de kleine zelfstandige platenboeren, integendeel. Het bewijst vooral dat generatiekloven, genrekloven en shopsnobisme zo goed als verdwenen zijn en vinyl de fysieke nummer één is geworden voor fans om muziek te ervaren buiten hun streamingabonnementen.