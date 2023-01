Nieuwe klanken van oude vrienden en jonge snaken: dit hebben de muziekgoden dit jaar voor u in petto

Van dEUS tot Steven Spielberg, van Rinus Van de Velde tot Barbie: het culturele jaar belooft opnieuw heel wat lekkers. De cultuurredactie van De Morgen haalde alvast de krenten uit de pap zodat u nu al uw agenda kunt vullen. Naar deze platen en optredens kijken zij alvast uit.

dEUS

“We’ve been testing your patience with this one, we know.” Op sociale media tastte Tom Barman begin november royaal in eigen boezem. Nochtans voelde de winterslaap van dEUS in de studio niet aan als zo’n ellendige beproeving. Aangezien Barman in zijn ­uppie zo’n artistiek woelwater is, was het zelfs niet eens echt opgevallen.

Bovendien waren er voldoende doekjes voor het bloeden: er was de bloedmooie documentaire Confessions to dEUS (2019), een jaar eerder was er de nostalgische concerttour rond The Ideal Crash (1999) en voldoende festivalconcerten wisten het vuur brandende te houden.

Maar enige little arithmetics leren ons dat het alweer van 2012 geleden is dat dEUS een langspeler heeft uitgebracht. Barack Obama was toen nog president, de ‘Harlem Shake’ stond pas in de startblokken om een idioot internetfenomeen te ­worden en Triggerfinger scoorde een wereldhit met ‘I Follow Rivers’. Voelt u zich ook ineens godsgruwelijk oud?

Meer dan tien jaar zijn gepasseerd sinds Following Sea. Die zevende plaat volgde al binnen het jaar op Keep You Close (2011) en kwam totaal onverwacht. Maar een andere eenvoudige rekensom leert ons dat deze nieuwe plaat pas hun achtste (!) langspeler in dertig jaar zal zijn.

De verwachtingen liggen dan ook vanzelfsprekend torenhoog. Voorlopig blijven de lippen op elkaar geklemd, ter hoogte van de Olympus. Wat weten we al? Dat de plaat die How to Replace It zal heten op bijna een uur zal afklokken en twaalf nummers telt.

Een eerste single werd eind vorig jaar al vooruitgestuurd als verkenner. ‘Must Have Been New’ toonde de Antwerpse groep in vertrouwde bloedvorm, zelfs boven een kaduuk walsritme. “I came back from a fire storm”, leidt Tom ­Barman de song in, die u gidst langs de valstrikken van de liefde.

De terugkeer van gitaargod Mauro ­Pawlowski, na een pensioen van vijf jaar, is ook meteen duidelijk in de groove van de song. Verder zou je op de plaat ook het aandeel van Bruno De Groote moeten horen. Die snarendrijver mocht even de estafettestok van Mauro Pawlowski overnemen, tot een beroerte hem richting exit dreef. Op sociale media hebben fans ook Sylvie Kreusch samen met Barman in de studio gespot: benieuwd welke haunting melody dat zal opleveren.

dEUS stelt How To Replace It in februari voor en presenteert de plaat in maart met vier AB-shows. Na hun achtvoudige putsch in diezelfde zaal hoeven we u vast niet in te fluisteren dat alle concerten hopeloos uitverkocht zijn. Ach, over elf jaar maakt u vast wéér een kans.

Uit op 17 februari. dEUS speelt van 14 tot 17 maart elke avond in de AB.

X!NK

Dat een vriendschapsband minder snel verdwijnt dan pukkels of de baard in de keel bewijzen de Kempen-haantjes van X!NK. Zouden we het nu al dé reünie van 2023 noemen? Nee, we gokken nog steeds hoopvol op Oasis. Maar X!NK beleeft hoe dan ook een verrassende verrijzenis met liefst vier uitverkochte AB-­concerten. Als jonge puberpunkertjes speelden ze op het allereerste Junior Eurovisiesongfestival in 2003. Twee decennia na de culthit ‘De vriendschapsband’ herbeleven ze als jonge dertigers hun awkward age.

Op 23 en 24 februari en 23 en 27 maart in de AB.

Gorillaz

Was u Damon Albarn al beu? Dan bent u lelijk ten haring gevaren. Deze zomer beleeft Blur zijn eerste reünie in acht jaar, goed voor een vierde ‘Wederopstanding’. Tegelijk staat er nieuw werk van Gorillaz in de steigers. Volgende maand verschijnt Cracker Island, dat nog veilig bewaard wordt in de kluizen van de virtuele band. De gastenlijst is om vingers en duimen af te likken: Tame Impala, Beck, Thundercat, Bad Bunny en Stevie Nicks maken hun opwachting op dit all-stars-feestje. Wij zitten nu al vrolijk op Melancholy Hill.

Uit op op 24 februari. Blur staat op 8 augustus op de Lokerse Feesten.

Lana Del Rey

Geen woede zo sterk zoals die van een afgewezen vrouw? We geloven het steeds meer. Miley Cyrus bracht haar laatste single uit op de verjaardag van haar ex en Lana Del Rey blijft nog wat dichter bij huis. Een reclamepaneel dat haar nieuwe album aanprijst liet ze plaatsen in de geboorteplaats van haar ex Sean Larkin.

“Het is persoonlijk”, gaf de zangeres desgewenst toe. Del Rey kennende zal de negende studioplaat weer barsten van liefdesverdriet. Andere vaste troeven: haar mooie, moedeloze ­zwijmelzang waarbij de Californische zon elke zin kust, maar de weemoed wint.

Uit op 10 maart.

Sam Smith

“Mummy don’t know daddy’s getting hot at the body shop, doing something unholy”. Een ongezien expliciete Sam Smith ging vorige herfst viraal op TikTok, in duet met Kim Petras. Hun geile ‘Unholy’ dingt inmiddels ook mee naar een Grammy. Die single is een verrassende voorhoedevechter van Gloria: een album dat Smith ziet als “een ­creatieve openbaring, maar ook een spirituele bevrijding.”

Verwacht Decameronische verhalen over seks, leugens, passie, zelfexpressie en imperfectie. En nog steeds de zangstem van een volwassen engel.

Uit op 27 januari.

Charlotte de Witte

Op Tomorrowland was Charlotte de Witte de eerste vrouw ooit om het hoofdpodium af te sluiten. En vorig jaar werd ze andermaal verkozen tot nummer-één-dj van de wereld. Dat heeft zijn gevolgen voor deze Gentse technoroyalty. Heel frequent zult u de majesteit van het nachtleven niet meer aantreffen in onze vaderlandse boîtes.

Mis dan ook haar eigen party niet. Tijdens de KNTXT-show, vernoemd naar haar muzieklabel, draaien de dj’s opeenvolgende sets, wat voor verrassende samenwerkingen en mixes moet zorgen. Zolang de stroom niet uitvalt, natuurlijk.

Op 4 februari in Flanders Expo, Gent.