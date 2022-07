Nieuwe ideëen in een gerecycleerd decor, en niet andersom: deze ‘cultuur-kringwinkel’ zoekt nieuw leven voor setmateriaal

Hoeveel tijd, geld en bouwmateriaal er ook kruipt in betoverende theaterdecors, realistische filmsets of spectaculaire festivalpodia, de levensduur van die dingen is uiterst beperkt. Magazzino, het eerste recyclagebedrijf dat zich specifiek op de culturele sector richt, wil daar verandering in brengen.

Een stapel fake granieten grafstenen, een metalen rioolbuis die bij nader inzicht uit karton blijkt te bestaan, een paar tientallen rollen vasttapijt of de integrale voorgevel van een medisch labo. “We hebben hier echt van alles staan”, zegt Alessia Guidoboni terwijl ze ons rondleidt in de loods waar Magazzino een paar maanden geleden neerstreek. Guidoboni stampte dat bedrijf samen met Maude Piette uit de grond. De eerste vond als architecte de weg naar de evenementensector. De twee doet in diezelfde sector haar ding als scenografe, met af en toe een uitstapje naar theater en cinema. Allebei stelden ze vast dat in hun professionele omgeving recyclage niet meteen hoog op de agenda staat.

“In de aanloop naar modeshows of festivals als Tomorrowland worden kosten noch moeite gespaard om het publiek te overdonderen met de decors”, vertelt Guidoboni. “Maar eens alles achter de rug is, verdwijnen die decors meestal onherroepelijk in de afvalcontainer.” Dat kan en moet anders, vindt het duo. “Iedereen beseft dat er actie nodig is om onze planeet te redden. En bovendien worden grondstoffen steeds duurder. Het is compleet onzinnig om materiaal waar je nog van alles mee kan doen zomaar weg te gooien.”

Waardevol ‘afval’

Met Magazzino proberen beide dames zoveel mogelijk van dat waardevolle ‘afval’ op de kop te tikken. Dat wordt zorgvuldig opgelijst, gefotografeerd en daarna opgeslagen in de loods aan de rand van het Zoniënwoud. Decorontwerpers, decorateurs, architecten maar ook particulieren kunnen grasduinen in de onlinecatalogus van Magazzino, op zoek naar stukken die hen interesseren. Dat kunnen decorelementen zijn, zoals een stel panelen met baksteenmotief, gerecupereerd van de set van een niet nader genoemde Netflix-reeks. “Dat soort dingen zijn nog in perfecte staat en kunnen we dus meteen verhuren of verkopen”, vertellen de dames van Magazzino. “Meestal krijgen die dan een nieuw leven in de theater-, film- of televisiewereld.”

Beeld Thomas Sweertvaegher

Andere objecten hebben dan weer een breder toepassingsgebied. Guidoboni wijst op de stapel fake-oude binnendeuren die iets verderop ligt. “Die komen van een filmset en kunnen perfect weer in zo’n context gebruikt worden. Maar evengoed kunnen ze de interesse wekken van iemand die wat karakter in zijn huis wil brengen. Voor ons is dat even goed. Zolang het materiaal dat we verzamelen maar hergebruikt wordt.” Zo ging er net nog een paar honderd vierkante meter tapijt richting een Brusselse school die de centen niet heeft om volledig nieuwe vloerbekleding te kopen. “Ook dat willen we met Magazzino doen”, klinkt het. “Wie niet de middelen heeft om nieuwe dingen te kopen kan misschien hier zijn slag wel slaan.”

Zelfs wanneer er niet meteen gegadigden zijn voor het materiaal in de staat waarin het zich bevindt, hoeft dat niet meteen een enkeltje richting containerpark te betekenen. Dat bewijst Guidoboni in de kantoren van Naïf, het architectenbureau waar ze werkt. De bureaus die er staan zijn volledig opgetrokken uit recuperatiemateriaal uit de stock van Magazzino. “Dit waren allemaal decorpanelen die niet meer te verhuren vielen”, vertelt de architecte. “Zaag je die in stukken, dan kan je daar perfect andere meubels mee maken.” Ook het hout van de zelf ontworpen ronde vergadertafel heeft een verleden op een of ander podium. De zwarte standing desk was in een vorig leven dan weer de sokkel van een vitrinekast in het Brussels Design Museum.

Loods gezocht

Dankzij het aanstekelijke enthousiasme van Guidoboni en Piette vinden steeds meer klanten hun weg naar hun loods in de schaduw van het Zoniënwoud. “Ondertussen hebben we een netwerk van ongeveer vijftig particulieren en organisaties die hier geregeld over de vloer komen”, vertellen ze. En dat worden er in sneltempo meer. Met dank aan de omstandigheden. “Nu de grondstoffen in de bouwsector steeds duurder en schaarser worden beginnen steeds meer mensen aan recyclage te denken”, vertelt Guidoboni. “Ik merk dat trouwens ook bij mijn collega-architecten. Wanneer ze op een werf in de problemen komen omdat bepaalde materialen niet meer te krijgen zijn, komen ze ook al eens kijken of wij die bij Magazzino niet liggen hebben.”

Ook het groeiende milieubewustzijn speelt in de kaart van Magazzino. “Overal gelden strengere regels wanneer het over recyclage en hergebruik gaat", vertelt Guidoboni. “Ook in de culturele sector. Wie een festival of evenement organiseert, of een film wil opnemen, moet nadenken over wat er nadien met het gebruikte materiaal gebeurt. Doe je dat niet, dan kan de overheid je daar financieel voor bestraffen. Die organisatoren kunnen bij ons terecht om te bekijken hoe ze dat het best aanpakken.” Het succes van Magazzino leidt ondertussen tot praktische problemen. De loods wordt stilaan behoorlijk krap. “We zijn inderdaad aan uitbreiding toe. Zo’n 5.000 vierkante meter zou ideaal zijn, maar zo’n ruimte is rond Brussel niet makkelijk te vinden. We hopen dat iemand een loods heeft staan die we - geheel in de geest van Magazzinno - nieuw leven in kunnen blazen.”

magazzino.be