Nieuwe film van Fien Troch geselecteerd voor Filmfestival van Venetië: ‘Hier kon ik enkel van dromen’

De film gaat over de vijftienjarige Holly, die een schoolbrand lijkt voorspeld te hebben en daardoor in de gaten gehouden wordt. Haar lerares, die daardoor geïntrigeerd is, nodigt haar uit voor vrijwilligerswerk in de rouwende gemeenschap. Holly brengt er rust en warmte, maar mensen zoeker haar alsmaar vaker op voor haar speciale gave. De hoofdrollen zijn voor nieuwkomers Cathalina Geeraerts en Felix Heremans. Ook Greet Verstraete (Beau séjour), Els Deceukelier (Home), Serdi Faki Alici (Zonder afspraak, 13 geboden) en Robbie Cleiren (Blackout) meespelen.

“Het is een ongelooflijke kans om met Holly in Venetië in wereldpremière te gaan. Ik heb een bijzondere band met het festival en het is dan ook de perfecte start voor de internationale festivalcarrière van de film”, zegt Fien Troch in een persbericht. “De Orizzonti-prijs voor beste regie winnen met Home in 2016 betekende veel. Dat we nu zeven jaar later worden uitgenodigd voor de officiële competitie, daar kon ik enkel van dromen. Het bevestigt dat er nog plaats is voor films als Holly.”

Het Filmfestival van Venetië vindt plaats van 30 augustus tot en met 9 september. De voorzitter van de competitiejury dit jaar is Damien Chazelle, de regisseur van onder andere Whiplash, La La Land en Babylon. De Belgische release van Holly is gepland voor 22 november.