Nieuwe concerten van Queen zijn ‘misschien de laatste’

In een verklaring schreven bandleden Roger Taylor en Brian May: “We hebben veel zin om terug te keren naar Japan, het land dat altijd een speciaal plekje in ons hart heeft gehad. Dit kan wel eens de laatste keer zijn... wie weet?”

De cryptische opmerking heeft bij veel fans de vrees gewekt dat de iconische rockband overweegt om met pensioen te gaan. Op sociale media hebben verschillende fans hun zorgen geuit over de mogelijke betekenis van de woorden van de band. “Hoe bedoel je ‘de laatste keer’”, schreef een bezorgde fan op Instagram, terwijl anderen hun hoop uitspraken dat de band nog een keer zal optreden in hun eigen land.

De Noord-Amerikaanse etappe van de Rhapsody Tour begint in oktober, gevolgd door de vijf Japanse concerten in verschillende stadions die gepland staan voor februari. De tournee is een belangrijk moment in de carrière van de band, die samen met Adam Lambert nieuwe hoogtes heeft bereikt na het enorme succes van de film Bohemian Rhapsody, een biopic over overleden Queen-zanger Freddie Mercury. (HLN)