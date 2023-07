Nieuwe ‘Afterparty’ is een feest dat u beter kunt overslaan

Ooit al eens op een feest beland waar iedereen elkaar al jarenlang kent, u er als enige buitenstaander maar een beetje voor spek en bonen bij zit, en werkelijk niemand van een grote schare blijde feestvierders zich losrukt van zijn of haar hechte kringetje om zich eventjes een scheet van u aan te trekken? Het overkomt Aniq (Sam Richardson), een van de drie personages uit het eerste seizoen van The Afterparty die in de tweede jaargang van deze Apple TV+-comedyreeks mochten terugkeren.

Hij moet, na het dodelijke aanhaakfeestje bij zijn schoolreünie in seizoen één, deze keer naar de huwelijkpartij van zijn schoonzus, die meteen ook zijn eerste ontmoeting is met de familie van zijn vriendin Zoe (Zoë Chao, eveneens terug voor een tweede ronde). En zijn schoonfamilie vindt zichzelf zo uitzonderlijk dat er eerst iets van een overgangsrite moet worden ondergaan, voordat hij ook maar de hoop mag koesteren om ooit bij hun rangen te horen. Dat betekent: lijdzaam hun melige grappen ten koste van hem ondergaan, waarmee ze – om zeker te zijn dat hun microagressie goed bij hem binnenkomt – al beginnen te lachen voordat de pointe goed en wel is uitgesproken. En zeker niet zo’n fijnzinnige sneer terugketsen, o nee.

Maar dan blijft er natuurlijk, ook in deze tweede tiendelige Millennial-Cluedo, iemand dood: de bruidegom (Zach Woods, u kent hem van Silicon Valley), deze keer. En mag Detective Danner (Tiffany Haddish), als derde terug van vorig jaar, weer in iedere aflevering een andere feestvierder aan haar – allerzachtst uitgedrukt – unieke ondervragingstechnieken onderwerpen.

Een sympathieke toets in deze vervolgjaargang, zij het wat geforceerd, is dat iedere aflevering volgens de wetten van een verschillend filmgenre werd gemaakt. Zo is de eerste episode, tenminste vormelijk, opgevat als een komedie. Het tweede een kostuumdrama. Andere afleveringen vertonen motieven van westerns of een Touch of Evil-eske noir-thriller. Maar dat zijn gimmicks die de tent niet redden. De humor, die nog fris en fruitig was in de prima eerste jaargang, is deze keer beledigend flets. En niemand heeft helaas een spreekwoordelijk zakflesje bij zich om deze punch alcoholisch op te waarderen.

The Afterparty dreef op een concept dat precies goed was voor een afgesloten vertelling van één seizoen. Helaas is er nu dus ook een compleet overbodig tweede van gemaakt. Jammer van al dat goed volk in de cast, zoals Ken Jeong (die van Community en The Hangover) en Paul Walter Hauser (na de ijzige psychopaat uit Black Bird evengoed in zijn nopjes in deze komische rol), maar dit is zo’n aftertje dat u beter overslaat om eens op tijd in uw nest te kruipen.

Te zien op Apple TV+.