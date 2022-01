Nieuwe aangifte, RTL stopt samenwerking: 20 jaar carrière van ‘Voice of Holland’-coach Ali B staan plots op losse schroeven

Al acht jaar kennen onze noorderburen Ali B als coach van The Voice of Holland. Maar sinds de klacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag is de 40-jarige rapper plots een stuk minder aaibaar. Na een tweede aangifte gisteren schortte RTL Nederland de samenwerking met hem op. Twintig jaar carrière met hits, tv-programma’s en awards — inclusief privégeluk met zijn vrouw en drie kinderen — staan plots op losse schroeven.

“Ik was 19 en had een dieptepunt bereikt. Ik had mezelf vreselijk in de schulden gegokt met mijn moeders geld, en ik was zo schizofreen geworden van het blowen dat ik stemmen in mijn hoofd hoorde en op straat hardop discussieerde met mezelf. Ik was betrokken bij vechtpartijen en zat in een milieu waarin de stap heel klein was om dingen te doen die grote gevolgen hadden gehad voor de rest van mijn leven. In plaats van te vervallen in de criminaliteit, besloot ik in één keer met alles te stoppen.”

Rapper-presentator Ali B — hij heet voluit Bouali, maar koos voor de artiestenaam ‘B’ omdat de media criminelen vaak weergeven met de eerste letter van hun familienaam — was in oktober vorig jaar wel héél openhartig in de vierdelige documentaire over zijn leven. “Alsof hij zichzelf wil straffen, zo meedogenloos spreekt hij over zichzelf”, verbaasde ook de verslaggever van de Nederlandse krant Algemeen Dagblad zich. Bij ons is hij enigszins bekend van het personage Hassan Kamikaze in de film Patser van Adil El Arbi en Bilall Fallah, maar in Nederland is Ali B een échte ster. Hij is getrouwd met zijn Nederlandse manager Breghje Kommers, met wie hij intussen het managementbureau SPEC runt, en is vader van drie zoontjes: Amin (12), Omar (10) en Nouri (3).

Parler-vrai

Zoals hij in de documentaire aangaf: Ali B trok zichzelf uit de shit en nam vanaf het jaar 2000 deel aan diverse talentenjachten, wat hem in 2002 een contract opleverde bij Warner Music. Een jaar later scoorde hij met zanger Brace een top 3-hit met de single ‘Ik ben je zat’. Door zijn parler-vrai was de rapper een graag geziene gast in panel- en discussieprogramma’s. Hij schreef enkele theatershows, zoals ‘Ali B vertelt het leven van de straat’ en ‘Wie Ali zegt, moet B zeggen’, en presenteerde verschillende tv-programma’s.

In 2013 werd hij gevraagd voor The Voice of Holland, het succesprogramma van RTL waar hij tot vandaag de langst zittende coach is. Of was, want op 15 januari, één dag na de uitzending van de tweede aflevering van het twaalfde seizoen, trok de zender er de stekker uit na meerdere aantijgingen van seksueel ongepast gedrag.

Tegen Ali B werd als enige ook aangifte gedaan, naar verluidt door een oud-kandidaat. Het Nederlands Openbaar Ministerie laat weten dat het om beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat, maar de rapper ontkent alles. Te laat, want de doos van Pandora is open en bepaalde Nederlandse media laten niet na de hele beerput leeg te trekken en openstaande rekeningen te vereffenen. Op hun ‘juicechannel’ Roddelpraat, een online roddelkanaal, beweerden de beruchte en hondsbrutale presentatoren Dennis Schouten en Jan Roos dat Ali B seks heeft gehad met een 19-jarig meisje. Hij zou haar 500 euro zwijggeld hebben toegestopt, om dan achteraf telefonisch de designerdrug 3-MMC te bestellen. “Een drugsverslaafde vreemdganger”, besluiten ze.

Het tijdschrift Nieuwe Revu schrijft intussen: “Met een stinkende mix van arrogantie en geilheid lijkt Ali B in de boobytrap van zijn eigen bekendheid te zijn gelopen.” En wat verderop: “Ali is getrouwd en vader van drie jonge kids. Nederland walgt.”

Ali B boekte zijn eerste successen als rapper. Beeld Hollandse Hoogte / Harold Versteeg

Het staat in schril contrast met zijn inzet voor goede doelen. Ali B streeft heel vaak naar het goede, op het opzichtige af. In zijn documentaire vertelt hij dat hij weeshuizen wil opzetten voor kinderen in Marokko. In een eerder interview heeft hij het over het te eten geven van tien miljoen kinderen in Afrikaanse ontwikkelingslanden. Als zo’n idee hem eenmaal te binnen schiet, wil hij direct in actie schieten, zonder aan de praktische details te denken, klinkt het. “Ik ben trots op mijn spontaniteit, het heeft me veel gebracht. Je ziet het ook terug in mijn improvisatiekwaliteiten bij ‘The Voice’”, zegt Ali B in een interview in oktober. “Maar de valkuil is dat ik impulsief kan zijn. Thuis, waar mijn vrouw gewoon behoefte heeft aan zekerheid en duidelijkheid, is dat echt een probleem. Stel je voor: daar zit je met je impulsieve echtgenoot.”

Troebel water

Sinds het schandaal rond The Voice of Holland losbarstte, is de relatie van bandleider Jeroen Rietbergen — die beschuldigd wordt van seksueel wangedrag en machtsmisbruik — met Linda de Mol op de klippen gelopen. Of het huwelijk van Ali B de storm overleeft, valt af te wachten. Feit is dat het koppel al eerder troebele wateren blijkt te hebben doorzwommen. Uit het interview in oktober: “Het gaat wat beter tussen mijn vrouw en ik. We hebben in onze relatie allebei veel schade aangebracht omdat we ons bedreigd voelden. Het is geen nieuwe wedstrijd, het is eentje waar we allebei 6- of 7-0 achter staan. Maar we zijn wel begonnen aan dat proces van win-win.”