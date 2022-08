Nieuw seizoen ‘De ideale wereld’ uit de startblokken, vier keer per week: ‘Het is hier blinde paniek’

Met een nieuwe presentator achter de desk en de belofte van voortaan vier afleveringen per week schiet het nieuwe seizoen van De ideale wereld vanavond uit de startblokken. Redactieveteraan Jan Dircksens legt uit wat we mogen verwachten.

Wat zijn de opvallendste nieuwigheden?

“De belangrijkste wijziging is natuurlijk dat we met Ella Leyers een nieuwe presentator hebben. Zo’n personeelswissel brengt automatisch een heleboel andere veranderingen met zich mee, ook op programmaniveau. Neem nu de openingsmonoloog waar Jan Jaap (van der Wal, PD) het programma mee begon. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Ella ook op diezelfde manier zou starten. Maar na een paar keer proberen gaf ze aan dat het voor haar niet werkte. Waar zo’n monoloog voor Jan Jaap – die eigenlijk een stand-upcomedian is – heel natuurlijk aanvoelde, had Ella vooral het idee dat ze een actrice was die een stand-upcomedienne speelde. Dan doe je dat beter niet.”

Heeft een position switch achter de desk ook invloed op de inhoud van het programma?

“Sowieso. Ook al is dat niet per se de bedoeling, je merkt toch dat er zaken verschuiven. Jan Jaap was bijvoorbeeld heel erg gefocust op politiek. Bij Ella is dat minder het geval. Zij kijkt misschien minder naar strubbelingen binnen Open Vld, maar weet wél wat er op Instagram aan het gebeuren is. Onvermijdelijk sluipen dan ook dat soort items het programma binnen.”

Wordt het dan een De ideale wereld light?

“Dat niet. We blijven de nieuwsfeiten van de dag overlopen en proberen dat zo scherp mogelijk te doen. Maar er zit misschien wel wat meer luchtigheid in het programma. Al komt dat ook door de nieuwe overgangsfilmpjes, korte stukjes die zich het best kunnen laten samenvatten als: volkomen onnozel.”

Hadden jullie geen huisband om die overgangen te verzorgen?

Klopt, dat is ook een verandering; onze huisband is niet meer. Voor alle duidelijkheid, niet omdat we niet tevreden waren met wat ze deden. Integendeel zelfs, ze blijven de beste huisband uit de Vlaamse showbizzgeschiedenis, maar de show is gewoon iets te kort geworden voor livemuziek. De voorbije seizoenen mocht een aflevering van De ideale wereld 40 minuten duren, soms liepen we zelfs uit tot 45 minuten. Nu hebben we maximaal 35 minuten. Dat betekent dat we snel moeten schakelen tussen de verschillende onderwerpen. Met die overgangsfilmpjes lukt dat gewoon beter.”

De afleveringen worden iets korter, maar jullie zijn er vanaf vandaag wel vier keer per week. Is dat op uitdrukkelijke vraag van de redactie?

“Neen, eigenlijk niet. Maar toen het aanbod van Canvas kwam, hebben we wel meteen toegezegd, met de gedachte: als ze er twee meer willen, zullen we wel iets goed doen zeker? Maar het tempo zal wel moordend zijn. Ik doe zelfs geen poging om het te verbergen, op dit moment is het hier blinde paniek. (lacht) Al zien we ook wel de voordelen van dat nieuwe ritme.

“De voorbije seizoenen was het vaak frustrerend om maar twee keer per week op antenne te kunnen gaan. Soms zagen we dingen gebeuren, hadden we daar een goed idee bij, maar konden we dat pas twee dagen later op tv brengen. In deze steeds snellere nieuwstijden kan je dat eigenlijk niet maken. Tegelijk wil je ook de tijd kunnen nemen om bepaalde filmpjes echt goed uit te werken. Daarom hadden we het idee opgevat om twee ploegen te installeren, waarbij de ene dagvers werkt en de andere op iets langere termijn. Maar dat in theorie fantastische model is ondertussen al vervangen door het ‘pompen of verzuipen’-model.”

Gaat die verdubbeling van het aantal uitzendingen ook gepaard met een forse uitbreiding van de redactie?

“Neen, eigenlijk niet. Op een paar gewaardeerde toevoegingen na, gaan onze redacteurs zich gewoon omscholen van hardwerkende Vlamingen tot zéér hardwerkende Vlamingen. De enige echte versterking is er wel een die kan tellen. Jan Eelen, regisseur van o.a. In de gloria, Het eiland en Callboys, is sinds een paar weken onze nieuwe hoofdredacteur. De komst van zo’n oude krijger heeft een instanteffect. Ideeën waarmee we vroeger niet aan de slag durfden te gaan proberen we nu wel. Gewoon omdat iemand als Jan – met bakken metier – zegt: ‘Waarom doen we dat niet?’.”

Jullie mogen niet alleen vier afleveringen per week maken, die komen ook nog eens telkens om kwart na tien op het scherm.

“Dat vind ik zelf wel een belangrijke verandering. De voorbije jaren wisten we eigenlijk nooit wanneer we precies op antenne zouden gaan. Soms was het om half tien, soms om half elf en als die avond toevallig Anderlecht tegen Bayern moest voetballen dan kon het zijn dat de uitzending pas om half twaalf begon. Op dat uur ben je echt parels voor de zwijnen aan het gooien. Nu is het tenminste duidelijk. Je moet om kwart na tien naar Canvas zappen en dan krijg je ofwel Ella Leyers ofwel een grasmat te zien. Want Canvas heeft nog steeds Europees voetbal op de planning staan, alleen is nu de afspraak dat wij op die avonden gewoon geen uitzending maken.”

Moet die vaste afspraak ook voor een stijging in de kijkcijfers zorgen?

“Misschien dat ze daar in een of ander bureau bij de VRT op rekenen, maar dat is ons alleszins nog niet verteld. We zijn de voorbije jaren als redactie, vrees ik, kijkcijfer-immuun geworden. We halen onze vreugde ook uit wat onze filmpjes op het internet doen én uit de sfeer in de studio. We hebben elke avond vijftig man publiek in de studio zitten, als die allemaal lachen is mijn avond goed. Dus als ik moet kiezen tussen een goede show in de studio en slechte cijfers, of een slappe vertoning en een kijkcijferpiek, dan is de keuze snel gemaakt.”

De ideale wereld, vanaf maandagavond om 22.15 uur op Canvas