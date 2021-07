Nieuw album van Prince uitgebracht: ‘Je gaat al dat werk toch niet vernietigen?’

De plaat is een van de vele werken die de in 2016 overleden artiest in een kluis op zijn landgoed Paisley Park bewaarde. Musical director Morris Hayes, die het album produceerde, is blij om fans nieuw werk van hun idool te laten horen. Mensen die vinden dat je na de dood van een artiest geen muziek meer van hem moet uitbrengen, moeten van Hayes dan ook hun mond houden. “Wat een onzin”, zegt hij tegen persbureau ANP.

“Iemand zei: je moet alles verbranden zodat niemand het ooit nog uitbrengt. Ik werd misselijk van die suggestie. Je gaat al die geschiedenis en al dat werk toch niet vernietigen”, vindt Hayes. “Waarom heeft hij de muziek in een kluis gestopt als hij er niet om gaf of niet zou willen behouden?”

Welcome 2 America nam Prince in 2010 op, Hayes produceerde de nummers. Waarom de zanger de plaat destijds niet heeft uitgebracht, weet de producent niet. “Hij was het toen wel van plan, maar het is typisch voor Prince om ineens van gedachten te veranderen. Als ik een reden moet bedenken; is dat hij op dat moment veel met nieuwe muzikanten aan het werk was en andere muziek wilde uitbrengen. Hij dacht: dat album komt later wel. Maar dat kwam er niet.”