Niets voel ik voor hem, behalve ‘jakkes’ en ‘Jezus, doe dat stomme alternatieve hoedje nu toch eens uit!’

Vanaf mijn twaalfde droomde ik van toevallige ontmoetingen met De Ware. Omdat ik Hem overal tegen het lijf kon lopen, was ik altijd alert, vooral als ik alleen reisde en uren te spenderen had op een luchthaven, en nee, als veertiger snap ik niet hoe mijn ouders me zo jong alleen lieten vliegen naar vrienden aan de andere kant van de wereld, je kreeg wel een soort van begeleiding, maar dan nog: wat voor tijden waren dat! Gezien alle films uit de jaren negentig over liefde op het eerste gezicht onderweg, kan ik niet de enige geweest zijn die erover fantaseerde. Denk aan Before Sunrise, met Ethan Hawke en Julie Delpy, die elkaar op de trein ontmoetten en voor zonsopgang smoorverliefd waren.

Vanwege dat lang vervlogen verlangen naar het gevoel dat alles en iedereen, zomaar, uit het niets, het potentieel heeft om je leven voor altijd ten goede te veranderen, wilde ik Everything I Know About Love zien. Want dat verkoopt de serieposter: Maggie (Emma Appleton) en Street (Connor Finch) staan op het perron, voor een trein, en je weet: zij is onderweg, hij is onderweg, en boem! Liefde, of iets wat erop lijkt.

Ik begin – niet toevallig – de dag nadat ik naar een festival ben geweest te kijken, want dagen om onnuttig te zijn moet je als volwassene inplannen, en de kinderen zitten op een kampje. De serie opent met de ontmoeting tussen Maggie en Street. Het is Engeland, 2012. Zij zit in de coupé tegenover hem en bestelt twee wijntjes en een whisky, haar saldo is ontoereikend, en hij, redder in nood, betaalt. In Londen nemen ze afscheid. Met een passionele kus. Ze wil zijn nummer niet, want ze gelooft in het lot: als ze elkaar opnieuw tegenkomen, zegt ze, moest het zo zijn. Anders niet.

Waarna Maggie en haar vriendinnen – een seut, een meisje van kleur en een met een saai lief – in Camden niets anders doen dan zich opkleden om te gaan zuipen. Wat later gebeurt het onvermijdelijke: Maggie en Street komen elkaar tegen. Hij herkent haar niet eens – oké dan. Wel ontpopt hij zich tot betweterige gladjanus. Letterlijk. Zijn gezicht is zo… glad? Geen enkele porie zie je op zijn huid, zijn haar zit vol gel, en het feit dat ik zo afgeleid ben door alles wat er schort aan zijn uiterlijk terwijl hij objectief knap is, betekent maar een ding: ik moet hem niet. Niets voel ik voor hem, behalve jakkes, en Jezus, doe dat stomme alternatieve hoedje nu toch eens uit!

Helaas heb ik ook voor het hoofdpersonage Maggie bitter weinig sympathie. Hoe ze halfnaakt met haar pronte borstjes en perfecte lijf in string, sigaret nonchalant in de mond, door de living danst – fuck you. En wat later moet ik me inleven in hoe ze als tiener worstelde met complexen over haar lichaam? Pfft. Vraag me niet waarom ik deze serie heb uitgezeten, ik wil gewoon altijd weten hoe een verhaal afloopt, vrees ik. Was ik er maar nooit aan begonnen. Nee, nog onnuttiger had mijn dag niet kunnen eindigen.

Nu te zien op Streamz.