Niet zo heel vreemd, die Bartees Strange ★★★☆☆

Muzikanten die voorzichtig het eclecticisme van Beck aanhangen? Zo zijn er nogal wat, hoewel ze in tegenstelling tot grootmeester Hansen geen elfendertig genres in een liedje proppen maar keurig voor elke song een andere stijl kiezen. Daarbij slorpen ze gretig de geluiden du jour op, van trappy hiphop tot Arcade Fire-achtige grandeur. Generatie TikTok is er zonder twijfel tuk op.

Genesis Owusu is zo iemand, Teezo Touchdown ook. En nu is er Bartees Leon Cox Jr. oftewel Bartees Strange: geboren in Engeland, lang gewoond in Duitsland en in Groenland en uiteindelijk neergestreken in Mustang, Oklahoma. Als tiener klooide hij met laptopproducties en speelde hij in een posthardcoreband. Hij bracht een ep’tje uit vol covers van The National en vond een publiek. Zijn debuut Live Forever zette hem in 2020 op de kaart als grote indiebelofte.

Die maakt hij min of meer waar op Farm To Table, een tweede album dat een stuk minder grillig en gewaagd klinkt dan zijn eersteling maar dat zijn songwritetalent beter uit de verf laat komen. Zie: ‘Hold The Line’, een prachtige, minimalistische bluessong waarin hij treurt voor de dochter van George Floyd (“Can’t imagine what’s running through her young mind now”) en Floyd zelf: “What happened to the man with that big ol’ smile / He’s calling to his mother now”.

Verderop opteert Strange voor kristalheldere indiepop à la Death Cab For Cutie en Real Estate. ‘Cosign’ lijkt wel een parodie op Future-achtige hiphop maar etaleert grappig genoeg een ironische kijk op het indiepopsterrenbestaan. De song ontaardt in elektronische chaos, met Strange die “it’s never enough!” schreeuwt.

Niet elke song grijpt je bij je nekvel. Daarvoor doet Farm To Table te stuurloos aan en neigen nog iets teveel nummers naar het vormexperiment. Maar ga deze fascinerende kerel zeker zien op Rock Werchter. Er zit iets in.

‘Farm To Table’ is uit op 4AD