Niet iedereen die verdwaalt is een loser: de beste voorstellingen van het moment

Tussen Beiroet en Gent ligt ruim 3.000 kilometer, maar in Augures wordt die afstand danig verkleind. Hanane Hajj Ali en Randa Asmar zijn twee grandes dames uit de Libanese acteerwereld, en komen op het podium van NTGent vertellen hoe het is om theater te maken in een stad en een land dat meer dan een decennium lang door een burgeroorlog werd verscheurd.

Augures, 3 en 4 februari in NTGent

Als de zorgrobot afscheid van moeder komt nemen

Valentijn Dhaenens en Bruno Vanden Broecke in 'Jonathan'. Beeld Danny Willems

De coronacrisis had nog maar één golf achter de rug toen Bruno Vanden Broecke en Valentijn Dhaenens van de nood een deugd maakten en Jonathan brachten: een tragikomische voorstelling waarin de zorgrobot Jonathan (Dhaenens) afscheid komt nemen van de moeder van Herman (Vanden Broecke). Jonathan wordt hernomen in de KVS, in het Nederlands én het Frans.

Jonathan, tot 4 februari in KVS, Brussel

Niet iedereen die verdwaalt is een loser

Dominique Collet en Matthias Velle. Beeld rv

Soms lukt het gewoon niet, en dat is ook oké. Met Losers Get Lost maken Dominique Collet en Matthias Velle een jeugdvoorstelling over falen, “want lang niet iedereen die verloren loopt, is een verliezer”. De muziek is van Johannes ‘The Van Jets’ Verschaeve, die ook op scène staat, terwijl Peter Verhelst de nodige teksten aanleverde.

Losers Get Lost, tot 30 januari in Kopergietery, Gent