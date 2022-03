Niet de beste serie van het jaar, wel de meest bizarre: dit zijn onze streamingtips

NBA-droom

'Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty': weldra te zien op Streamz. Beeld rv

Kareem Abdul-Jabbar en Earvin ‘Magic’ Johnson. Bij basketliefhebbers loopt het speeksel uit de mond bij het horen van die namen die in de jaren tachtig de NBA kleurden. De HBO-reeks Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty vertelt het ontstaan en de opmars van de Los Angeles Lakers, een van de meest tot de verbeelding sprekende sportteams ooit.

Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, vanaf 7 maart op Streamz

Het leven volgens Janet

Janet Jackson in 'Janet Jackson'. Beeld IMDb

De documentaire Janet Jackson geeft niet alleen een inkijkje in het leven van de Jacksons – die homevideobeelden van feestjes met Marvin Gaye en andere Motown-helden! –, maar toont ook de verbetenheid waarmee Janet Jackson haar carrière uitbouwde. Eén groot manco echter: ze zegt amper iets over de donkere kant van haar broer Michael, behalve dat het niet waar kan zijn.

Janet Jackson, op VRT NU en zondag (deel 2) op Canvas

Hersenkronkels

In Severance krijgen medewerkers van een statige onderneming een chip in hun hersenen ingeplant waardoor ze zich op kantoor niets meer herinneren van hun leven daarbuiten en vice versa. Een procedure die verstrekkende gevolgen heeft. Severance zal wellicht niet de beste tv-serie van dit jaar worden, maar ze is sowieso de meest bizarre van het moment.

Severance, nu op Apple TV+