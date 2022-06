‘Niet dat we nu een protestplaat hebben gemaakt, maar onze eerste ging toch vooral over feesten en bier drinken’

SONS komt uit Melsele, een dorp in Oost-Vlaanderen. Kwam daar een zeker underdoggehalte bij kijken?

Robin Borghgraef (zang, gitaar): “Toch wel. Je had in Antwerpen een sterke garagerockscene, met onder andere Moar. Wij zijn van over ’t water, hè. Toen we hier voor het eerst speelden, wist níémand wie we waren. Maar we werden vlot opgenomen in de scene. Toen we optraden in Het Bos in Antwerpen stond Thomas Valkiers van Crackups in het publiek. We waren bloednerveus, maar achteraf kwamen we te weten dat hij het goed vond. En dat hij spijt had!”

Arno De Ruyte (gitaar): “We hadden ooit onze demo naar hem gemaild, maar hij had nooit geantwoord. Onze eerste ep (‘SONS’ uit 2017, red.) was intussen al opgenomen. ‘Toeme, dat had ik graag gedaan’, zei hij.

“Overigens: er was in Melsele wél een soort scene. Intussen is die vervangen door de dj-cultuur en feestjes, maar toen wij jong waren, had iedere groep kameraden een bandje, iedereen speelde showkes in de jeugdhuizen. Ik zat in een band met Jens (De Ruyte, bassist van SONS) – we zijn neven – en Robin had er één met zijn kameraden. We kennen elkaar allemaal al van het eerste middelbaar, intussen zo’n twintig jaar geleden.”

Borghgraef: “Mijn groepje speelde skatepunk à la NOFX en Lagwagon.”

De Ruyte: “Bij ons was het eerst classic Blink 182, later ging het meer richting emo. Wat voor een zekere rivaliteit met Robins groepje zorgde: hij hield niet van emo. (lacht) Voor hem mocht het allemaal wat harder.”

Wanneer zijn jullie samen een groep begonnen?

De Ruyte: “Toen we al op de hogeschool zaten. Na die tienerbandjes was iedereen gestopt met muziek maken. Op een zomeravond belandden Robin en ik op café: ‘Waarom spelen we niet eens samen?’ Aldus geschiedde. Robin had me net Ty Segall leren kennen, dat heeft het vuur in me aangewakkerd.”

Borghgraef: “Wat ons écht heeft doen voortgaan, was het concert van Meatbodies in de Botanique, in 2015. We werden zo omvergeblazen dat we niet eens de fut hadden om te gaan moshen. We stonden er gewoon naar te kijken, en dachten: dat moeten wij ook doen.”

Op 24 juni spelen jullie in het voorprogramma van Rise Against in OLT Rivierenhof. ‘Happy to support these legends’, postten jullie daarover op Facebook. Zijn jullie nog onder de indruk van zulke jeugdhelden?

De Ruyte: “Mijn zestienjarige zelf zou nooit geloofd hebben dat ik op een dag voor Rise Against zou spelen, maar nu kan ik daar heel makkelijk mee om. We hébben intussen al heel wat checklistdingen afgevinkt, hè. Zoals Werchter, amper drie maanden nadat we De Nieuwe Lichting hadden gewonnen (SONS won de StuBru-talentenjacht in 2018, red.). Vóór die wedstrijd hadden we letterlijk acht keer opgetreden, en ineens stonden we op het hoofdpodium van Werchter en zagen we in de backstage Jack White rondlopen.”

Begin juli openen jullie twee keer voor Jack White, in Leipzig en in Berlijn.

Borghgraef: “Daar ga ik niet flauw over doen: we zijn nu al zenuwachtig. Want we hebben nog niet veel support shows gedaan, én nog nooit in Berlijn gespeeld. En het is Jack White: het eerste wat wij op gitaar leerden spelen, was ‘Seven Nation Army’ van The White Stripes.”

Naar eigen zeggen zijn jullie veel betere muzikanten geworden tussen jullie eerste plaat Family Dinner uit 2019 en Sweet Boy. Terwijl daar ook een pandemie tussen zat, zonder optredens.

Borghgraef: “We hebben in die periode veel gerepeteerd en aan Sweet Boy gewerkt – héél veel gespeeld in ons kot. Veel geëxperimenteerd met effecten en gitaren, maar ook veel gesprekken gehad, als vrienden. Ook over de grotere thema’s: door het ouder worden ging de smalltalk eruit. Niet dat we nu een protestplaat hebben gemaakt, maar onze eerste ging toch vooral over feesten en bier drinken.”

‘I Don’t Want To’ op Sweet Boy werd geïnspireerd door een paniekaanval die je in 2019 meemaakte.

Borghgraef: “De eerste keer dat ik zo’n aanval kreeg, zat ik op het werk. Ik dacht dat ik een hartaanval zou krijgen, want mijn hart begon hevig te kloppen en ik kreeg pijn op mijn borst. Op de spoedafdeling zeiden ze dat ik hyperventileerde. Ik heb achteraf nog een paar keer zo’n aanval gehad. De oorzaak? Onderliggende stress. Een concrete aanleiding is er niet: confronterend om dat ineens mee te maken.”

‘L.O.V.E.’ schreef je na de moord op David Polfliet in Beveren in 2021.

Borghgraef: “Voor ons was dat extra shockerend, omdat de feiten plaatsvonden op de plek waar wij als jonge gasten voetbalden (Melsele is een deelgemeente van Beveren, red.). Dat pakte ons keihard, en ook al kenden we het slachtoffer niet persoonlijk, door de locatie kwam dat heel dichtbij – alsof de onschuld van onze jeugd aan diggelen werd geslagen.”

Jullie zijn niet op jullie achttiende doorgebroken, maar pas ergens in de twintig. En nu jullie 30 zijn, barst het écht los, met de komende festivalzomer. Is het een voordeel of een nadeel om laatbloeiers te zijn?

De Ruyte: “Ik heb het als een voordeel ervaren. Omdat ik andere bands weleens kritisch zag doen over een zaal – ‘Dat is hier precies toch niet zo goed geregeld.’ Terwijl wij dachten: jeuj, we zitten niet op ’t fucking bureau, we hebben een mand fruit én een fles drank. Dit is een avontuur – met die ingesteldheid zijn wij altijd in ons busje gekropen.

“Ik ben dit jaar wel gestopt met werken. Ik was projectmanager in een firma van inpakmachines, deed de planning en de kosten. Niemand in de groep snapte precies wat ik deed. (lacht) Op vergaderingen zat ik na te denken over de band, op het podium was ik aan het stressen dat ik een mail niet had verstuurd. Het werd te veel.”

Borghgraef: “Ik werk nog steeds als grafisch vormgever, een heel flexibele job. Intussen vinden we alles natuurlijk iets meer vanzelfsprekend op tour, er is een zekere routine ingeslopen. We zijn ook van één fles naar twéé flessen rum gegaan op onze rider. Al houdt onze manager ons precies toch wat tegen. (lacht)”

Welke leeftijden zien jullie vertegenwoordigd in het SONS-publiek?

Borghgraef: “Vooraan in de moshpit staan allemaal jongeren, het rijtje daarachter zijn oudere mannen met T-shirts van de Ramones. Die aan de toog een gesprek starten met: ‘Ken je de Ramones?’ (lacht)”

De Ruyte: “(ironisch) Nee man, nog nooit van gehoord. Vertel me meer! Serieus: ook die oudere rockers zijn een zeer dankbaar publiek. Ze komen ons vriendelijk een hand geven na het optreden én ze geven alleen maar positieve feedback.”

Vonden jullie 30 worden moeilijk?

Borghgraef: “Ik wel. Erna niet meer, maar de week ervoor: shit.”

De Ruyte: “Onze bassist zegt van niet – hij is eergisteren dertig geworden – maar ik denk het wél. Bij mij is het over een maand zover, en ik heb de afgelopen week toch al een paar keer gedacht: ik ga nooit meer in de twintig zijn.”

Anne-Sophie Ooghe van High Hi, 28, onlangs in Humo: ‘Er wordt nu van me verwacht dat ik trouw en kindjes krijg. Maar ik wil vooral muziek maken.’ Dat jullie als mannen evengoed te kampen krijgen met zulke verwachtingen, is eigenlijk hét thema van Sweet Boy: in feite is het een protestplaat tegen het dogma van de ideale schoonzoon.

De Ruyte: “Binnen onze families zijn wij de eerste generatie die met muziek bezig is. Onze ouders en onze omgeving zijn intussen wel mee, maar érgens blijven ze toch denken: goh, da’s niet echt serieus.”

Borghgraef: “Je moet altijd iets bewijzen. Op de plaat stellen we onszelf de vraag of we klaar zijn voor het gesettelde leven met huisje-tuintje-kindje, een voltijdse job. Het antwoord is dus: nee. We willen spelen. Zeker nu, we hebben twee jaar moeten wachten!”

De Ruyte: “Tijdens die lockdowns hebben we dat pas écht beseft: nine to five werken en thuiszitten? Is dat het nu? Fuck dees, spelen is veel plezanter.”

Sweet Boy is uit bij Pias. SONS speelt o.a. op vrijdag 1 juli op Rock Werchter, op 8 augustus op de Lokerse Feesten en op 14 augustus op Hear Hear!

