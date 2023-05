‘Niemand anders beheerst de triple threat – zingen, dansen en acteren – zoals Beyoncé’: zes bekende Vlaamse fans over Queen B

Voor het eerst sinds 2016 speelt Beyoncé zondag in België. 50.000 royaltywatchers kijken uit naar de komst van Queen B in het Koning Boudewijnstadion. De Amerikaanse superster zal nummers uit haar laatste plaat, Renaissance, brengen. Maar wat haalt de setlist nog? De Morgen vroeg zes bekende Beyoncé-fans naar hun verzoeknummer..

De keuze van Siska Schoeters: ‘’03 Bonnie & Clyde’

Siska Schoeters viel in 2002 als een blok voor Beyoncé, op de dag dat ze als lid van Destiny’s Child in het Sportpaleis speelde. “Aan het eind van de show vielen er papieren smileys uit de lucht. Ik was zo onder de indruk van dat concert dat ik niets anders dan ‘holy shitballs’ kon stamelen.”

Sindsdien hangt de VRT-presentatrice aan de lippen van Queen Bey. “Zij is een van de weinige mensen naar wie ik opkijk. Mijn obsessie gaat niet zo ver dat ik Beyoncé wil zijn, maar ik bewonder het wel dat ze kan zingen, dansen, ergens voor staat én een inspiratie is voor miljoenen vrouwen, mannen en mensen van kleur.”

Ze noemt Beyoncé zonder verpinken een icoon, “al vind ik zeker niet alle muziek die ze uitbrengt even goed”. Dat betekent echter niet dat Schoeters eraan denkt om haar spionkop te verlaten. “Er zijn weinig zekerheden in het leven, maar dat Beyoncé live niet teleurstelt, is er een van.”

Siska Schoeters: 'Er zijn weinig zekerheden in het leven, maar dat Beyoncé live niet teleurstelt, is er een van.' Beeld VRT

“Wanneer iemand mij naar mijn favoriete Beyoncé-song vraagt, komt ‘03’ Bonnie & Clyde’ altijd als eerste in mij op.” Het is technisch gezien een nummer van Jay-Z met een gastbijdrage van Bey. Siska Schoeters zag het koppel de song in kwestie live brengen in Parijs, tijdens hun gezamenlijke On the Run Tour in 2014.

Het was bij de release in 2002 de eerste keer dat Beyoncé onder haar eigen naam een song uitbracht. “Jay-Z heeft het nummer gemaakt in het prille begin van hun relatie. De clash tussen hun stijlen maakt het zo’n cool lied. ‘03’ Bonnie & Clyde’ heeft iets onderkoeld, maar het is echt een heel sexy nummer.”

“In mijn tijd bij Studio Brussel smokkelde ik het nummer geregeld in de playlist, want niemand anders leek het te willen draaien. Ik heb nooit begrepen waarom het zo onder de radar is gebleven. In Amerika piekten ze op 4 in de Billboard Hot 100-hitlijst, terwijl het hier nooit iets heeft gedaan.”

Ergens koestert Siska Schoeters de hoop dat haar favoriete song in het Boudewijnstadion de revue passeert, “al acht ik de kans zeer klein”, is ze realistisch. “Maar laat deze oproep een reden zijn om ‘’03 Bonnie & Clyde’ nog eens op te zetten.”

De keuze van Coely: ‘Crazy in Love’

Coely Mbueno wordt weleens Queen C genoemd, een knipoog naar de wereldster die ze tot vandaag tot haar grootste inspiratiebronnen rekent. “Ik ben opgegroeid met Destiny’s Child en na de split ben ik Beyoncé blijven volgen. Als kind bestudeerde ik haar tot in de details. Ik wilde zijn zoals zij. Ik wilde óók zo indrukwekkend goed zingen en dansen. Beyoncé heeft mijn droom aangewakkerd om op een podium te staan.”

Wat Beyoncé onderscheidt van andere popartiesten, is volgens Coely de kunst om relevant te blijven. Ze is ongrijpbaar, vindt de Antwerpse rapper-zangeres. “Je kan niet voorspellen wat haar volgende stap zal zijn. Elke plaat is anders – ze valt nooit in herhaling, wat haar grote sterkte is – en toch haken haar fans niet af. Dat is een teken dat je een van de grootste op aarde bent.”

Coely: 'Ik wilde zijn zoals zij. Ik wilde óók zo indrukwekkend goed zingen en dansen.' Beeld Eva Beeusaert

“Ik ben niet de grootste fan van haar laatste plaat Renaissance”, bekent Coely. “Ik heb mijn favorieten zoals ‘Cuff It’ en ‘Move’, maar er staan evenzeer songs op dat album waarbij ik het helemaal niets voel. Maar toch verlies ik mijn interesse in Beyoncé niet.”

Gevraagd naar welke song niet mag ontbreken op de setlist, moet Coely niet lang twijfelen. “Ze moet ‘Crazy In Love’ spelen. Hoor mij eens bezig, wie ben ik om Beyoncé iets op te leggen?”, grijnst ze. “Mijn man zet zijn wekker soms om vier uur ’s nachts om een belangrijke NBA-match mee te pikken op televisie. Ik deed hetzelfde in 2018 toen Beyoncé de headliner op Coachella was. Ik heb de hele livestream half slapend gevolgd tot na lang wachten eindelijk werd omgeroepen dat Beyoncé zou beginnen en ik wakker schoot. Ik werd gek!”

“Ze begon die avond met ‘Crazy in Love’. (imiteert een trompet) Op het moment dat de blazers eraan begonnen, wist je: the party is starting.” Beyoncé zelf noemt de trompetten in de intro – een sample uit ‘Are You My Woman? (Tell Me So)’ van The Chi-Lites – het geheim achter het succes van ‘Crazy in Love’. “En live maken de blazers het nummer alleen maar funkyer. Alleen al door erover te praten, word ik opnieuw enthousiast. Een concert openen op zo’n krachtige en indrukwekkende manier… Boom! Dat kan alleen Beyoncé.”

De keuze van Clara De Decker: ‘Diva’

Haar eindwerk als masterstudent Woordkunst wijdde Clara De Decker aan de vrouw wier belastingbrief aankomt op naam van Beyoncé Giselle Knowles-Carter. Ze reisde daarvoor naar de States in de hoop haar grote idool te ontmoeten, al zal de Klara-presentatrice zondag in het Koning Boudewijnstadion dichter komen dan ooit tevoren.

Clara De Decker beschouwde de leden Destiny’s Child tijdens haar jeugd als haar grote zussen, maar toen hun wegen scheidden, volgde zij Beyoncé. “Je hoort Beyoncé de laatste jaren minder op de radio”, merkt De Decker op. “De songs op haar laatste albums zijn minder radiovriendelijk, daarvoor zijn ze te lang. Daarom draai ik voor mijn ochtendprogramma Espresso geregeld een Beyoncé-song of iets van Destiny’s Child, bij wijze van energieshot. En telkens opnieuw denk ik: hoe goed is zij eigenlijk!”

Clara De Decker van Klara: 'Op Coachella bracht ze ‘Diva’ met blazers en die bliezen mij haast letterlijk omver.' Beeld rv

De Klara-stem verwacht een greatest hits-show in het Koning Boudewijnstadion, opgefleurd met recent werk uit Renaissance. Al hoopt ze ook op niet-klassiekers. “Toen ik de Netflix-documentaire Homecoming zag over Beyoncés show op Coachella in 2018, heb ik ‘Diva’ herontdekt. Dat nummer was mij bij de release van het album I am… Sasha Fierce eigenlijk ontgaan.”

“Op Coachella bracht ze ‘Diva’ met blazers en die bliezen mij haast letterlijk omver. Beyoncé staat bekend om haar vocale acrobatie, terwijl dat in ‘Diva’ niet te horen is. Ze scandeert daarin vooral één slogan – ‘diva is a female version of a hustla’ – wat het een strijdlied voor vrouwen maakt. Ik interpreteer het als volgt: een man die hard werkt looft men als hustler terwijl een vrouw meteen een diva is.”

“Ik trek een belangrijke les uit ‘Diva’. Als je ergens voor wil gaan, doe dat en trek je niets aan van wat anderen denken. ‘Diva’ is zo’n krachtige song dat ik de liveversie opzet wanneer ik tijdens het lopen een laatste sprint moet trekken. Een onderzoek (niet-wetenschappelijk weliswaar, van het Britse sportmerk Pour Moi, ELV) heeft ooit uitgewezen dat je van Beyoncés muziek sneller loopt. Ik kan dat bevestigen.” (lacht)

De keuze van Francisco Schuster: ‘Brown Skin Girl’

Dankzij de Ketnet-reeks #LikeMe kon Francisco Schuster zijn innerlijke Beyoncé botvieren. In de musicalserie moest hij acteren, dansen en zingen. “Sinds ik een kind ben, kijk ik enorm naar haar op. Niemand anders beheerst de triple threat – zingen, dansen en acteren – zoals zij. Ik bekijk op YouTube vaak liveconcerten van Beyoncé. Hoe zij kan zingen en dansen… Dat is echt indrukwekkend.”

Schuster wil zelf zijn multitalent optimaal benutten en daardoor geen enkele discipline opofferen. Waar collega’s van #LikeMe, onder wie Camille Dhont en Maksim Stojanac, een muzikale carrière nastreven, droomt hij van het buitenland. “Mijn allergrootste droom is om ooit deel uit te maken van Broadway-productie, omdat ik daar alles in kwijt kan, maar als ik op een dag als danser achter Beyoncé kan staan, is dat mooi meegenomen”, lacht hij.

Francisco Schuster: 'Als ze ‘Brown Skin Girl’ speelt… (stilte) Dat wordt ongetwijfeld een emomoment.' Beeld VTM

Als kind kwam Francisco Schuster als danser bij Studio 100 terecht nadat hij in een Grote Sinterklaasshow de Belgische danser Christian Yav had opgemerkt. Dat je als landgenoot op de radar van Queen Bey kan terechtkomen, bewees hij. Zo is Yav als danser te zien in Beyoncés film Black is King op streamingdienst Disney+.

Black is King werd geïnspireerd door The Lion King en heeft blackness als overkoepelend thema, wat ook op het bejubelde album Lemonade (2016) het geval was. Als Bey zich onsterfelijk wil maken bij Francisco Schuster, neemt ze zondag ‘Brown Skin Girl’ op in haar set, een nummer van The Lion King: The Gift-soundtrack dat ze tot dusver slechts één keer live speelde.

“De reden is simpel: ik vind dat echt een prachtig nummer, mede door de betekenis erachter. Beyoncé richt zich tot brown-skinned girls en vertelt dat ze trots mogen zijn en dat ze hun huidskleur moeten omarmen.” ‘Your skin is not only dark, it shines and it tells your story’, zingt ze. “In de videoclip worden mensen van kleur letterlijk toegejuicht en zie je ze allemaal shinen.”

“Als ze ‘Brown Skin Girl’ speelt… (stilte) Dat wordt ongetwijfeld een emomoment.”

De keuze van Danira Boukhriss Terkessidis: ‘Bills, Bills, Bills’

In mei 2003 hing bij de 12-jarige Danira Boukhriss Terkessidis een schoolvriendin aan de lijn. “‘Je moet nu MTV opzetten’, zei ze, ‘want de clip van ‘Crazy in Love’ is op tv.’ We waren grote fan van Destiny’s Child en het was een jaar eerder groot nieuws dat de leden, onder wie Beyoncé, solo zouden gaan.”

Na schooltijd sleet het VRT-gezicht uren voor de televisie. “Er was nog geen sprake van YouTube, dus moest ik op MTV alle videoclips van, naar mijn gevoel, saaie rocksongs of vervelende popnummers uitzitten tot ‘Crazy in Love’ aan de beurt was en ik in de living de danspasjes van Beyoncé kon oefenen.”

Als tienermeisje maakte Beyoncé eerder al indruk op haar door haar rol in de videoclip van Destiny’s Childs ‘Bills, Bills, Bills’. “Beyoncé speelt daarin een héél theatrale kapster. Op een bepaald moment draaien de klanten naar haar toe en richt ze zich tot hen om haar beklag te doen over de ‘triflin’, good-for-nothing type of brother’ waarover het nummer gaat.”

Danira Boukhriss Terkessidis: 'Het is pas door ouder te worden dat je beseft wat Beyoncé vertelt, en dat maakt de song 'Bills, Bills, Bills' nog cooler en krachtiger.' Beeld © VRT - Thomas Geuens

“Als kind had ik uiteraard niet door wat de betekenis erachter was. (lacht) Het is pas door ouder te worden dat je beseft wat Beyoncé vertelt, en dat maakt de song nog cooler en krachtiger.” Ze richt zich in ‘Bills, Bills, Bills’ – “de ultieme breakup song”, aldus Boukhriss Terkessidis – tot mannen die van vrouwen profiteren. “Ze verkopen praatjes en doen zich voor als ballers (succesvolle selfmade mannen, ELV), maar leven wel op de kap van hun vrouwen en doen zelf niets nuttig.”

Laat Danira Boukhriss Terkessidis de setlist van Beyoncé samenstellen en ze kiest voor dat Destiny’s Child-nummer. “Voor mij blijft ‘Bills, Bills, Bills’ echt de ultieme song. Ik reken hun debuutalbum The Writing’s on the Wall (waar ook ‘Say My Name’ opstaat, ELV) trouwens tot een van de beste albums aller tijden. ‘Bills, Bills, Bills’ katapulteert mij terug naar mijn jeugd. En zeg nu zelf. Dat is een dikke schijf, dat kan je toch niet ontkennen?”

Beyoncé speelt nog zelden nummers van Destiny’s Child, brengen we voorzichtig aan. “Ik wéét het. Maar de dag dat zij een reünietour aankondigen, zit ik als eerste klaar achter de computer om tickets te kopen.”

De keuze van Kat Kerkhofs: ‘Telephone’

In april 2000 stond Destiny’s Child in de Ancienne Belgique met de 11-jarige Kat Kerkhofs, haar zus en papa in het publiek. “Tijdens ‘Bills, Bills, Bills’ schoot een kanon papieren dollarbriefjes in het publiek met daarop een foto van Beyoncé en co. Ik heb thuis nog steeds zo’n biljet liggen. Dat mag ik echt nooit kwijt geraken.”

De presentatrice identificeert zich als superfan van Destiny’s Child, “Mijn zus en ik zijn opgegroeid met soul en daar sloot de r&b van Destiny’s Child perfect bij aan”, zegt ze. “Ik had altijd de indruk dat Beyoncé binnen de groep het meeste werk deed, dus was het na de split vanzelfsprekend dat ik een Beyoncé-fan werd.”

Ten huize Kerkhofs sloeg ‘Crazy in Love’ dan ook in als een bom. “Ik vond dat zo vernieuwd en grandioos. De videoclip van ‘Crazy in Love’ heeft voor een awakening in mijn puberlijf gezorgd. Net zoals de Spice Girls gaf ook Beyoncé de feminist in mij mee vorm. Zij heeft mij geleerd om voor mezelf op te komen. Geen enkele andere artiest viert vrouwelijkheid op haar manier.”

Kat Kerkhofs: 'Net zoals de Spice Girls gaf ook Beyoncé de feminist in mij mee vorm.' Beeld Damon De Backer

Kat Kerkhofs kent de choreografie van ‘Crazy in Love’ nog steeds uit het hoofd, maar ze heeft doorheen de jaren een band opgebouwd met verschillende songs uit het oeuvre van Bey. ‘Ego’ is het nummer dat haar echtgenoot Dries Mertens en zij het luidst meebrullen in de auto. ‘Halo’ beschouwt ze als een van de mooiste liefdesverklaringen. Het album Lemonade noemt ze met ‘Partition’ en ‘Hold Up’ een “work of art”.

Maar geef haar toegang tot de setlist van Beyoncé en ze laat de Amerikaanse ster ‘Telephone’ zingen, een duet met Lady Gaga, en het nummer dat Kat Kerkhofs aan haar zus Lyn linkt. “We zingen dat te pas en te onpas, tot ergernis van onze moeder. (lacht) We hebben daar een hele routine rond ontwikkeld, waarbij mijn zus Lady Gaga is en ik Beyoncé. We gaan volledig op in dat rollenspel. Je moet ‘Telephone’ eens kiezen op een karaokeavond. Geloof mij: dat is echt niet zo makkelijk te zingen, hoor.”