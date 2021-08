Niels Destadsbader verlaat VTM en keert na zeven jaar terug naar VRT

Niels Destadsbader begon zijn carrière in 2009 bij Ketnet en in de toekomst gaat Destadsbader voornamelijk programma’s maken voor Eén en Radio 2. Zijn engagement bij de publieke omroep kadert in de vernieuwingsoperatie van de VRT-zenders in lijn met de Beheersovereenkomst 2021-2025 tussen de Vlaamse regering en de publieke omroep.

“De VRT wil de komende jaren bouwen aan een nieuwe toekomst waar ik me helemaal kan in vinden. De toekomstvisie en het maatschappelijke engagement van de Reyerslaan spreken mij enorm aan. De mensen die hier zitten hebben mij meteen overtuigd met hun enthousiasme en ik wil daar mee mijn schouders onder zetten”, aldus Destadsbader.

De afgelopen jaren was Destadsbader voornamelijk op VTM te zien. Hier praatte hij programma’s als ‘The Masked Singer’ en ‘De Gouden Schoen’ aan elkaar. Dat de presentator nu overstapt naar de VRT komt voor veel mensen dus misschien als een verrassing, maar voor Destadsbader voelt het aan als een logische stap. “Ik heb geweldige jaren gekend bij VTM. Hele mooie kansen gekregen, toffe programma’s gemaakt en mogen samenwerken met erg veel fijne mensen. Daar ben ik heel dankbaar voor. Maar ik heb hier lang over nagedacht en ik heb heel veel goesting in dit nieuw avontuur.”