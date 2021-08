Niels Destadsbader moet stempel op Radio 2 drukken

Op televisie was Ella Leyers al langer een bekend gezicht. Vanaf volgende week timmert ze ook aan haar radiocarrière. Elke dinsdagavond krijgt ze op Studio Brussel carte blanche om van zeven tot negen haar favoriete platen te draaien.

Leyers is niet de enige die in de StuBru-studio’s haar ding mag doen. Ook de West-Vlaamse rapper Brihang mag zijn muzikale smaak twee uur lang aan de luisteraars opdringen. Hij doet dat op zondagavond, ook al van zeven tot negen.

Niet alleen ’s avonds, ook ’s ochtends zal StuBru net iets anders klinken. Voortaan neemt Fien Germijns het ochtendblok voor haar rekening. Michèle Cuvelier verkast naar de vooravond, waar ze elke avond zieltjes probeert te winnen voor een bepaalde artiest, album, nummer of genre.

Toptransfer

Op Radio 1 maken twee oudgedienden van Studio Brussel het mooie weer met een nieuw programma. In Puntje van kritiek buigen Tomas De Soete en Vincent Byloo zich over de stapel klachten die elke week binnenlopen over radio- en tv-programma’s van de openbare omroep. Want klachten zijn volgens beide heren niet zomaar klachten, maar wel opportuniteiten om beter te doen.

Ook in De ochtend is een nieuwe stem te horen. Leen De Witte neemt de plaats in van Xavier Taveirne en vormt voortaan een tandem met Benedikte Coussement.

Radio 2 pakte op de valreep uit met een toptransfer. Niels Destadsbader wordt niet alleen een schermgezicht van Eén, ook op de radio wil hij zijn stempel drukken. Dit najaar zal hij alvast te horen zijn tijdens de eindejaarslijst tussen kerst en nieuw. Over zijn verdere radioplannen wordt later gecommuniceerd.

Podcasts

Ook podcasts krijgen een steeds belangrijker plaats in de radioplannen van de VRT. Zo gaat Thibault Christiaensen in Thank You Boomer op zoek naar de reden van het lijstjes-succes van bands als Iron Maiden, Pearl Jam en Red Hot Chili Peppers.

MNM-dj’s Kawtar Ehlalouch en Anuskha Melkonian praten in Bless the Mess over de lessen die ze in het leven moesten leren. En het podcast-archief wordt uitgebreid met extra afleveringen van Het Koekoeksnest en Van In.