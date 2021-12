Nicole Kidman: ‘Ik had veel te snel ja gezegd. Zo’n unieke, getalenteerde vrouw, hoe zou ik die spelen?’

Zonder twijfel was Lucille Ball, bekend van de tv-series I Love Lucy en The Lucy Show uit de jaren vijftig en zestig, een van de grootste komische actrices van de VS. In Being the Ricardos had Nicole Kidman de bijna onmogelijke taak het roodharige fenomeen te spelen. ‘Mijn bewondering voor haar werd steeds groter.’

Toen Nicole Kidman (54) toezegde om de legendarische televisiester Lucille Ball (1911-1989) te vertolken voor de biografische speelfilm Being the Ricardos , ging ze zich in het leven en werk van haar befaamde collega uit een andere generatie verdiepen. En vervolgens raakte ze in paniek.

“Ik had naar mijn gevoel veel te snel ja gezegd voor deze rol”, bekent ze via een Zoom-verbinding vanuit Los Angeles. “Ik wilde dolgraag samenwerken met de regisseur Aaron Sorkin (bekend van series als The West Wing en The Newsroom, red). Hij staat bekend om zijn fantastische dialogen die voor acteurs een genot zijn om mee aan de slag te gaan. Dus zonder er echt goed over na te denken, stemde ik er meteen mee in. Daar komt bij dat ik al een tijdje thuis zat wegens de coronamaatregelen. Ik had heel veel zin om zo snel mogelijk weer een film maken.”

Maar toen ging Kidman haar eigen research doen over de vrouw die zij moest spelen. “Ik schrok me kapot. Ik kende haar werk amper en ging fragmenten van haar televisieshows bekijken. De angst sloeg mij om het hart. Waar ben ik aan begonnen? Hoe kan ik deze vrouw spelen? Zij is zo uniek, getalenteerd en prettig gestoord.”

De echte Lucille Ball en Desi Arnaz. Beeld AP

Wie de shows van Ball kent – I Love Lucy en The Lucy Show (allemaal te zien op YouTube) – begrijpt de angst van de Australische actrice, die amper op haar lijkt. Lucille Ball was een wervelwind voor de camera. Ze was in Hollywood een opvallende verschijning met haar rode krullenbol, haar expressieve gezicht, haar perfecte timing en de gevatte teksten uitgesproken met een snerpende stem die – vooral in haar honderden verschijningen op tv – soms door merg en been ging. Bovendien liet ze hoegenaamd niet met zich sollen, zoals menig producent en televisiesponsor hebben ervaren.

En ze had een geweldig gevoel voor humor. Toen haar ooit werd gevraagd wat haar geheim was om er zo eeuwig jong uit te zien, was haar antwoord: “Leid een eerlijk leven, eet langzaam en lieg over je leeftijd.”

Als filmactrice brak Ball nooit echt door. Ze speelde in 72 speelfilms, maar had meestal een bijrol. Haar grote kans kwam toen ze een succesvolle radioserie maakte die leidde tot haar eerste showserie I Love Lucy, een sitcom uit begin jaren vijftig waarin ze de ene helft van een kibbelend echtpaar speelde. Haar toenmalige echtgenoot Desi Arnaz nam de andere rol voor zijn rekening. Ball destijds: “Het leek ons beter om een televisieserie te maken over onze huwelijksperikelen in plaats van echtscheidingsadvocaten rijk te maken.”

Op de set van ‘Being the Ricardos’. Beeld Glen Wilson/ © 2021 Amazon Content Services LLC

Lucille Ball had overigens hemel en aarde moeten bewegen om haar man Desi, een Cubaanse vluchteling die als muzikant een eigen florerende carrière had, als tegenspeler te krijgen. De televisiemaatschappij vond het niet gepast om een Amerikaanse vrouw te koppelen aan een buitenlander. Ball trok echter aan het langste eind.

De film Being the Ricardos – de titel verwijst naar de personages uit I Love Lucy – volgt een cruciale week uit het leven van Ball en haar echtgenoot. De problemen zijn intens: zij wordt beschuldigd van communistische sympathieën (destijds een doodvonnis voor een carrière in Hollywood), heeft heftige problemen met haar overspelige echtgenoot (gespeeld in de film door de Spaanse Oscarwinnaar Javier Bardem) en is intussen ook nog eens zwanger.

Dat laatste wil zij gewoon in haar komedie verwerken. Maar in die tijd, waarin het getrouwde stel in de serie in aparte bedden slaapt, was het zelfs verboden om in familieseries het woord zwangerschap uit te spreken. Dit gevecht wint Ball ook en de aflevering waarin ze moeder wordt, breekt alle kijkcijferrecords van die tijd.

Beeld Glen Wilson/ © 2021 Amazon Content Services LLC

Ook Kidman was enorm onder de indruk van de veerkracht van Ball na het bestuderen van haar leven. “Ze had visie, durf en lef. Samen met haar man bezat ze haar eigen televisiestudio, de grootste van Hollywood, waar I Love Lucy werd opgenomen. Zij was in dat opzicht een pionier. Geen enkele vrouw had dat in die tijd voor elkaar gekregen. Mijn bewondering voor haar werd steeds groter.”

In de film wordt Lucille voorgesteld als een vrouw die alles in het werk stelt om haar huwelijk te redden. Tegelijkertijd is Desi de man die haar menigmaal uit de penarie helpt en er onder meer voor zorgt dat de aantijgingen over de communistische achtergrond van Ball de kop in worden gedrukt. Toch volgt er een scheiding, wanneer de affaires van Desi steeds vaker in de media opduiken.

Rest de vraag hoe Nicole Kidman, die een heel ander gezicht heeft dan Ball, het voor elkaar kreeg om de explosieve comédienne te spelen. “Ik heb geoefend en geoefend om haar manier van spreken onder de knie te krijgen. In feite moest ik twee personages spelen: Lucille en haar alter ego Lucy uit de series. Ik voelde mij lange tijd onzeker en heb heel veel telefoontjes gepleegd met mijn regisseur. Hij moest mij telkens moed in spreken. Uiteindelijk was hij tevreden en had ik voldoende zelfvertrouwen opgebouwd om deze bijzondere vrouw te vertolken.”

Being the Ricardos is nu uit op Amazon Prime Video.