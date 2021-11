Nicolas Cage laat de zwijnerij achterwege in ‘Pig’ ★★★☆☆

Geen geluid snijdt zo door merg en been als het gekrijs van een varken in paniek. We hadden dus geen enkel probleem om te begrijpen dat Robin Feld (Nicolas Cage) nogal van zijn melk is als een paar criminelen zijn geliefde zwijn in het midden van de nacht uit zijn boshut komen ontvoeren. Niet alleen omwille van het gekrijs, maar ook omdat het varken – expert in het vinden van truffels – zijn broodwinning én zijn enige gezelschap is.

Met de hulp van zijn truffelaankoper Amir (een heerlijk gladde Alex Wolff) probeert hij de dief van zijn varken terug te vinden, maar daarvoor moet hij wel zijn teruggetrokken leven in de bossen van Oregon achterlaten om zich in de culinaire ondergrond van Portland onder te dompelen.

Wraakpastiche

In zekere zin volgt het opzet van Pig een beetje dat van Mandy, de geweldige, geflipte, hallucinante wraakpastiche waarin Cage zes jaar geleden schitterde: ook daarin speelde hij een in het bos levende eenzaat die uit zijn schulp komt wanneer zijn levenspartner (in dat geval een vrouw, in dit geval een varken) wordt ontvoerd. Maar waar Mandy op een heerlijke manier ontspoorde, kiest debuterend regisseur Michael Sarnoski voor een meer ingetogen aanpak, ook al passeert Cage in Pig bij een ondergrondse fight club voor horecapersoneel.

Niet toevallig baadt deze film in grijze en bruine, rustieke tinten: het maakt van Pig een mooie film, maar ook eentje die wat doelloos naar een bevreemdend einde dobbert. Een enkele keer mispakt Sarnoski zich aan stilistische spielerei: een montage waarin Cage een maaltijd bereidt, krijgt door melige pianomuziek en te veel slow motion het aura van een reclamespotje voor een restaurant. In Pig toont Sarnoski wel dat hij talent heeft, maar ook dat hij niet goed weet wat ermee aan te vangen.

Zo blijft Cage de echte ster van deze film, waarin hij toont dat hij ook op een ingetogen manier indruk kan maken. Met een stoppelbaard en een bebloed gezicht staart hij vaak zwijgzaam voor zich uit, maar dat is voldoende om anderhalf uur te boeien: Cage is een briljant acteur, ook al toont hij dat te weinig in even briljante films.