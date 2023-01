Nico Sturm vult zijn weekends bij theatergezelschap Tutti Fratelli: ‘De bekroning na een jaar vol tegenslagen’

Naast acteur en scenarioschrijver is Nico Sturm (48) ook artistiek leider van het sociale theatergezelschap Tutti Fratelli. Een engagement dat zijn weekends opslorpt, maar waar hij ook massa’s energie uit haalt.

“Drie dingen die je over Nico (centraal op de foto, red.) moet weten: hij is lief, hij is zorgzaam en hij regelt alles”, zegt Juan, Tutti Fratelli-acteur van het eerste uur en barista van dienst. Drie uur voor het begin van de middagvoorstelling druppelen de Fratelli’s binnen in de backstage van De Roma. In de gezellige drukte is er geen sprake van plankenkoorts, ook al stijgt de spanning met de minuut. Het Antwerpse theatergezelschap Tutti Fratelli werd vijftien jaar geleden opgericht door actrice Reinhilde Decleir. Haar missie: kwetsbare mensen nieuwe kansen geven. Na haar overlijden vorig jaar nam theatermaker Nico Sturm de fakkel over. “Dit had een feestelijke jubileumeditie moeten worden, met Reinhilde in de hoofdrol. Nu dragen we deze voorstelling aan haar op.”

Aan de productie met 22 acteurs en vier muzikanten ging meer dan een jaar voorbereiding vooraf, maar de ontlading is enorm. Nico: “Het is een cadeau om met dit team te kunnen samenwerken. We vormen zo’n hechte familie. Ook dat is de verdienste van Reinhilde: ze waakte als een moederkloek over haar acteurs. Tutti Fratelli is voor de meesten een veilig vangnet, maar we verwachten wel inzet en discipline. Ook op artistiek vlak sluiten we geen compromissen. Het moet goed zijn, punt.”

Na bijna twee jaar teksten instuderen en intensief repeteren barst De Störm eindelijk los. The ­Tempest van William Shakespeare in een bewerking van Tom Lanoye en een regie van Jan Sobrie is geen makkelijk stuk om te spelen, maar de lat ligt hoog. “Tom is speciaal van Kaapstad overgevlogen om de première bij te wonen”, zegt Nico. “Ook de familie Decleir is komen kijken. Achteraf fluisterde Jan dat hij er zelf tussen had willen staan – het mooiste compliment ooit.”

Met de hele cast in kostuum op het podium is het tijd voor de stemopwarming en de laatste regieaanwijzingen. Nico: “Deze voorstelling is de bekroning na een jaar vol tegenslagen. Naast het verlies van Reinhilde staat ook ons gebouw op instorten na grondwerken.” “Wij zijn theater­nomaden”, zegt Frans, in de rol van Prospero en rechts op de foto. “Ook al zitten we zonder onderdak, we zijn niet kapot te krijgen. We blijven doorzetten, dat is de kracht van deze groep.”

De Störm tourt nog t.e.m. 18/3 door Vlaanderen. Info en tickets: tuttifratelli.be