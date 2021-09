Nick Cave en Warren Ellis spelen volgende maand in Antwerpen

“Een wreed, mooi album dat als geschenk uit lucht viel”, schreef onze journalist dit voorjaar toen Nick Cave en Warren Ellis onverwacht snel hun eerste gezamenlijke album Carnage uitbrachten. Een album dat ze geeneens van plan waren te maken toen ze samen de studio indoken voor wat jamsessies, maar waarvoor ze in minder dan drie dagen acht songs min of meer klaar hadden.

Cave en Ellis hebben al een lange band met elkaar. Ellis speelde in 1993 voor het eerst mee op zijn viool op verschillende nummers op het Nick Cave & The Bad Seeds-album Let Love In, om daarna volwaardig lid van de band te worden. De twee namen ook samen muziek op voor hun in 2006 opgerichte band Grinderman en werkten samen aan talrijke film- en tv-scores. Carnage is echter hun eerste volledige songalbum. De plaat werd wereldwijd lovend ontvangen en ook de concerten die ze sinds begin september in het Verenigd Koninkrijk spelen krijgen goede kritieken.

Nick Cave en Warren Ellis spelen op 19/10 in Antwerpen. Tickets voor het optreden zijn vanaf vrijdag 24 september om 10 uur beschikbaar. Tickets kosten 92,00; 80,50 en 63,25 euro.