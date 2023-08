Nick Cave en Warren Ellis live in Sydney: verschroeid gemoed, vederlichte Cave ★★★★☆

Nick Cave opent niet alleen zijn longen, maar ook de aderen op Australian Carnage. Onherstelbaar en onstelpbaar gutst leven en lijden uit deze liveplaat.

“I am beside you. Look for me. You are beside me”, drukt Nick Cave zijn publiek op het hart in de finale van zijn concert in Sydney. Hoe onwerelds de sfeer soms ook mag worden tijdens de songs, vaak lijkt het er inderdaad op dat hij een bloedstollende serenade aan uw bedstonde brengt. Aan intensiteit dus alvast geen gebrek in dit cirque sans soleil. Aan songs die live nog hoger naar de sterren trachtten te reiken ook niet.

Aan grandioze concertregistraties van Nick Cave en Warren Ellis ontbreekt het de fans natuurlijk niet: denk maar aan Idiot Prayer, Live at Royal Albert Hall of de elfendertig officieuze liveplaten die in omloop zijn. Maar Australian Carnage mag zonder verpinken aansluiten in die rij: een liveplaat, die het minder van verplichte nummertjes en tijdloze hits moet hebben dan van hoogdringendheid. De opzet is bescheiden, de uitvoering doeltreffend.

Als kluizenaarsduo bleken Cave en Ellis reeds in staat tot onwaarschijnlijke schoonheid en duistere sfeerschepping. Maar met een intimistisch orkest in hun rug worden de laatste twee langspelers Ghosteen en Carnage tot nog grotere hoogte getild. Colin Greenwood van Radiohead en vaste Bad Seed Larry Mullins, plus achtergrondzangers Wendi Rose, Janet Ramus en T Jae Cole hebben daarin trouwens een groot aandeel. In hun gezelschap rollen deze songs in widescreen van de klankband, en doen ze je soms naar adem snakken. Verstilde wanhoop wordt op magische manier uitgespeeld tegen schoonheid. Troost tegen dood. Licht tegen leven.

Australian Carnage lijkt zelfs een affirmatie van het leven, waarbij radeloosheid nooit het laatste woord mag krijgen. Humor mag dan ook al eens de zeden of een verschroeid gemoed verlichten. “Ik ben een oudere man nu”, verzucht Nick Cave tussen twee songs door. “Alles valt me moeilijker dan vroeger het geval was.” Waarna hij het publiek in de Opera House van Sydney alzheimergewijs aanspreekt met: “Dit is voor jullie, Melbourne… ‘Carnage’”.

Op papier klinkt die lapsus natuurlijk niet eens half zo grappig. Maar scherts laat licht priemen door de kieren in dit concert. Het soortelijk gewicht van sommige songs is immers al eens vergelijkbaar met lood, maar de vederlichte geintjes tussendoor wegen gelukkig even zwaar door. Moet ook wel: wanneer je Cave “just breathe” hoort snikken in de coda van een smachtend ‘I Need You’ merk je hoe iedereen in de zaal verstikt.

“What doesn’t kill you just makes you crazier”, gelooft Nick Cave in ‘Balcony Man’. Gekte verliest het gelukkig van genie. Live komen de nieuwste songs van Nick Cave en zijn rechterhand Warren Ellis zowaar nog beter tot hun recht. Deze versies mikken op je hart, maar raken meteen ook de halsslagader. Hoogtepunten? Die tel je in overvloed. Zo is er een als bloemblaadjes delicaat ‘Bright Horses’ of de voortreffelijke spiritual ‘Carnage’ die je volgens Cave niet als gospel mag binnenhalen, maar dat stiekem wel degelijk is.

Zowel de meditatieve zelfreflectie van ‘Ghosteen Speaks’ als de door merg en been snijdende onrust van ‘White Elephant’ wisselen elkaar naadloos af. In die laatste song hoor je nét niet de aarde scheuren en broze boten kraken: “I’ll shoot you in the fucking facе if you think of coming around here”, spuwt Cave met brandende walging in de zaal. Het is een zeldzame keer dat je de oudtestamentische Nick bloed en vuur hoort belijden. Meestal neemt hij nu, al dan niet onbewust, de rol op zich van spirituele goeroe. Niet zoals een schimmige tele-evangelist dat zou doen – al komt hij aardig in diens dubieuze buurt tijdens ‘Hand of God’ – maar eerder als een betrouwbaar baken. Zelfs wanneer u averij bij windstilte dreigt op te lopen, zoals in het treurige ‘Ghosteen’, stuurt Cave bij: “With my voice, I’m calling you”, doet hij u laveren tussen geloof en wanhoop, vastbesloten om elk schip veilig de haven binnen te slepen.

Ook verrassend is ‘Cosmic Dancer’ van T-Rex, dat door elk mogelijk pantser doordringt dankzij Ellis’ eenzame viool. Om kort te gaan: eigenlijk vallen alléén maar hoogtepunten te turven op dit achttien songs tellende live-epos.

Australian Carnage - Live At The Sydney Opera House verschijnt vrijdag bij V2