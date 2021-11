‘New York Times’ maakt docu over ‘Nipplegate’

Destijds kreeg vooral Jackson de nodige kritiek, terwijl de rol van Timberlake veel minder vaak ter sprake kwam. Dat verschil staat centraal in het programma Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson. “In 2004 zagen kijkers van de halftime show van de Super Bowl een witte man de borst van een zwarte vrouw ontbloten”, leest de aankondiging. “De vrouw was Janet Jackson en haar carrière is nooit meer hetzelfde geweest. De man was Justin Timberlake en hij werd alleen nog maar een grotere ster.”

De producenten zeggen in de docu te kijken naar de culturele en raciale aspecten die meespeelden in de rel en te onderzoeken “welke impact het incident had op een van de meest succesvolle popsterren uit de geschiedenis”.

De New York Times Presents-reeks werd erg populair door de aflevering Framing Britney Spears. De docu over de curatele waar Britney Spears al dertien jaar onder leefde en hoe zij door de pers is behandeld zorgde voor hernieuwde interesse in een lopende rechtszaak van de zangeres tegen haar vader.