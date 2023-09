New York onder water en Matteo Simoni op het racecircuit: dit mag u niet missen op TV vanavond

De tv-tips van vandaag

Rookie

Film. Nicky is een jonge ambitieuze en zelfverzekerde motorrijder. Elke race zet hij zijn leven op het spel; niet voor het geld, maar voor de kicks, het respect en de roem. Zijn wereld stort in wanneer hij door een ongeval nooit meer zal kunnen racen. Hij slaagt er niet in zijn nieuwe leven te aanvaarden en al gauw steekt de roep van adrenaline en kicks opnieuw de kop op. Via zijn neefje Charlie probeert Nicky zijn droom alsnog te beleven, maar hij blijkt niet uit hetzelfde hout gesneden te zijn als zijn nonkel.

Om 20.30 uur op VTM.

The Day After Tomorrow

Film. Klimatoloog Jack Hall verkondigt op een persconferentie dat de opwarming van de aarde onvermijdelijk tot natuurrampen zal leiden. Dat wordt bevestigd wanneer Los Angeles door een vreselijke orkaan wordt getroffen en New York door een vloedgolf wordt overspoeld. Toch slaat de Amerikaanse president Jacks raadgevingen in de wind. Wanneer hij opgesloten raakt in een bibliotheek in het diepgevroren New York, begint voor Jack een levensgevaarlijke race tegen de klok.

Om 22.30 uur op VTM.

Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker

Film. Een jaar nadat Kylo Ren zijn meester, Supreme Leader Snoke, heeft gedood en diens plaats heeft ingenomen, rukt de First Order steeds verder op. Ondertussen rondt Rey haar opleiding tot Jedi af en staat een oude bekende op uit de dood.

Om 20.25 uur op VTM 2.

Vele hemels boven de zevende

Film. Eva staat altijd klaar om de wereld te redden. Ze is een rots in de branding voor haar puberende nichtje, haar ruziënde ouders en haar dolverliefde zus. Ze is kampioen in geven, behalve aan zichzelf. Want achter haar brede glimlach en overdosis begrip, groeit een knagende eenzaamheid.

Om 23:30 uur op VRT 1.

Schlafende Hunde

Een ervaren politieagent met een trauma en een ambitieuze jonge officier van justitie. Rechercheur Mike en aanklaagster Jule wonen in Berlijn, kennen elkaar niet, maar zetten beiden op hun eigen manier vraagtekens bij het sterven van een veroordeelde crimineel in de gevangenis. Al snel blijken hun grootste tegenstanders niet de criminelen, maar de rotte appels in het eigen justitieapparaat.

Op Netflix.

Transatlantic

De setting van Transatlantic lijkt ver weg van de Tweede Wereldoorlog. Hoe duister, rauw en verdrietig de meeste oorlogsfilms zijn, zo zonnig, charmant en optimistisch is het Marseille in deze historische dramaserie. Het script is gebaseerd op het waargebeurde verhaal over het Emergency Rescue Committee, geleid door Varian Fry, samen met Mary Jayne Gold en twee Joodse bondgenoten. Met gevaar voor eigen leven helpen ze vluchtelingen uit bezet Frankrijk ontsnappen, onder wie veel kunstenaars die op de opsporingslijst van de nazi’s staan. Meer dan tweeduizend mensen weten hierdoor de oorlog te overleven, zoals kunstenaar Max Ernst, filosoof Hannah Arendt en schrijver Heinrich Mann.

Op Netflix.

White House Plumbers

Yes Minister, Veep, The Thick of It, Years and Years, ja zelfs De 16: we zeggen niet gauw nee tegen goede politieke satire. Het is dus uitkijken naar White House Plumbers, een vijfdelige miniserie over de twee ‘loodgieters’, gespeeld door Woody Harrelson en Justin Theroux, die alles in het werk moesten stellen om de herverkiezing van Richard Nixon te verzekeren. Tot hun takenpakket behoorde ook een inbraak in het kantoor van de Democratische Partij. Hoe dat afliep weten we allemaal dankzij het Watergate-schandaal. Regisseur is David Mandel, die de laatste drie seizoenen van Veep produceerde en meeschreef aan Saturday Night Live, Seinfeld en Curb Your Enthusiasm. Dat zou dus beter moeten aflopen dan die beruchte inbraak.

Op Streamz.

Somebody Somewhere

Geen grote sterren, geen tot de verbeelding sprekende synopsis, geen spectaculaire scènes. En toch, het eerste seizoen van Somebody Somewhere behoorde tot het beste van wat ik vorig jaar zag. Een kleine maar o zo fijne reeks over enkele loners en outsiders die in een stadje ergens in het midden van de Verenigde Staten wonen. Te midden van al die kleurrijke personages heb je Sam, gespeeld door Bridget Everett, die deze reeks ook schreef. Getroubleerd door het verleden vindt ze een plaats en zichzelf terug. Het levert heerlijke tranches de vie op, nu eens grappig, dan weer schrijnend, steeds wonderschoon. Het tweede seizoen gaat verder op het ingeslagen pad, met opnieuw zeven relatief korte afleveringen. Kijken maar.

Op Streamz.

Silo

The Last of Us is nog maar net gedaan en daar is de volgende dystopische reeks alweer. Zou het dan toch iets met het tijdsgewricht te maken hebben? In Silo blijven er na een apocalyps nog 10.000 mensen over op aarde. Ze verblijven in een silo, die diep onder de grond verscholen zit – geen kat die weet hoe die daar komt – en waar ze volgens een aantal strikte regels moeten leven om te overleven. Alleen wil een ingenieur, gespeeld door Rebecca Ferguson (Dune, Mission: Impossible - Rogue Nation), er meer van weten. Het zou ook geen dystopische reeks zijn als ze in haar zoektocht geen donkere geheimen en vele leugens op het spoor komt.

Op Apple TV+.