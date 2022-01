‘Nevermind’-baby grijpt naast schadevergoeding: rechtszaak over iconische Nirvana-cover afgewezen

Volgens Elden heeft zijn naakte verschijning op de hoes van het album “extreem emotioneel leed veroorzaakt”. Hij eiste daarom een schadevergoeding van 150.000 dollar. Maar een rechter in Californië heeft de zaak afgewezen. De advocaten van Elden hadden namelijk een deadline gemist om te reageren op een verzoek ingediend door de advocaten van Nirvana om de rechtszaak te laten verwerpen.

Wel kunnen de advocaten van Elden tot 13 januari de aanklacht wijzigen in een poging om de zaak alsnog voor de rechter te brengen. Een van de advocaten verzekerde dat ze dat ze zich aan de nieuwe deadline zullen houden.

De nog levende bandleden Krist Novoselic en Dave Grohl, die met de in 1994 overleden frontman Kurt Cobain Nirvana vormden, hadden eerder al laten weten de zaak niet zo serieus te nemen. Een officiële reactie op de aanklacht bleef tot nu toe uit.

De beroemde cover van 'Nevermind' van Nirvana, met daarop Spencer Helden als baby. Beeld Kos

De advocaten van Nirvana en nabestaanden stellen dat Elden “drie decennia heeft geprofiteerd van zijn beroemdheid als de Nirvana-baby”. Volgens hen heeft Elden meermaals zijn bekendheid gebruikt om vrouwen te versieren en financieel voordeel te halen uit de albumhoes. Elden heeft namelijk de afbeelding zelf meermaals nagebootst en heeft bovendien de titel van het album op zijn borst getatoeëerd. Ook verkocht hij door hem gesigneerde exemplaren van het album op eBay.

Bovendien is de verjaringstermijn van de aanklacht verstreken, vinden de advocaten. Mocht hij pas de afgelopen tien jaar hebben ontdekt dat hij de baby op de hoes was, dan zou hij een zaak hebben, stelden ze vorig jaar. Maar “hij wist al veel eerder dan in 2011, zoals hij zelf beweert, dat hij de baby op de foto’s is.”

Elden was 4 maanden oud toen hij in 1991 werd gefotografeerd door een familievriend, Kirk Weddle, in Pasadena, Californië. Zijn foto werd gekozen uit tientallen foto’s van baby’s die Weddle fotografeerde voor de albumhoes. De ouders van Spencer kregen daar toen 200 dollar voor.