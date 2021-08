‘Never Have I Ever’ heeft een protagonist van wie je wel móét houden

Was ze in het eerste seizoen nog het mikpunt van puberspot op Sherman Oaks High, bij aanvang van seizoen 2 van het sympathieke Never Have I Ever heeft hoofdpersoon Devi Vishwakumar niet één maar twee knappe vriendjes. Wat kan er nu nog misgaan? Een heleboel, uiteraard, en dat gebeurt dan ook ruimschoots, in hetzelfde gierende tempo dat het eerste seizoen kenmerkte.

Het verhaaltje laat zich vlot samenvatten: de vijftienjarige Devi (innemende rol van ontdekking Maitreyi Ramakrishnan), dochter van Indiase migranten, worstelt met haar herkomst, hormonen, sociale status en studiepunten, in, opnieuw, een ingewikkeld schooljaar. Meer dan vorig seizoen wordt Devi’s complexe relatie met haar strenge moeder Nalini (Poorna Jagannathan) uitgeplozen, wat tot hartroerende momenten leidt. Nalini zelf heeft ook een amusante verhaallijn gekregen. Devi’s mooie inwonende nicht Kamala, bron van bakvisafgunst en frustratie in seizoen 1, ontpopt zich ondertussen tot onmisbare komische sidekick.

Ook andere geliefde personages keren terug: Devi’s vreemde therapeut, haar atypische vriendinnen en natuurlijk haar twee vriendjes, de een knap, de ander slim. En allemaal worden ze dit seizoen subtiel van meer diepgang voorzien.

Opnieuw valt op hoe geroutineerd dit geesteskind van Mindy Kaling (The Office) de vertrouwde hokjes van de tienerserie afvinkt. Nerdy maar innemende hoofdpersoon? Check. Onbereikbare atleet met onverwachte zachte kant? De pestkop die aardig blijkt? Check, check. Gemene populaire meisjes, een ‘gay best friend’, wel of niet naar het schoolbal, een eerste kus en (een beetje) meer – alle bekende ingrediënten zijn aanwezig.

Tegelijk voegt de serie met een haast achteloze charme nieuwe elementen toe aan het genre. Dankzij het frisse, onbekende decor van een Indiaas gezin in Amerika en de hobbels die die botsing van culturen met zich meebrengt. Anders dan in vergelijkbare series speelt hier het leven thuis een grote rol. Daarbij zoomt Kaling ook in op Devi’s klasgenootjes: de Chinese Eleanor, half-Japanse Paxton en Joodse Ben, om terloops maar weer even te tonen: bijna iedereen is hier migrant of deel van een minderheid.

In de verhaallijn over de hoogbegaafde Kamala (Richa Moorjani) die op haar werk niet voor vol wordt aangezien, stelt Kaling ook de vooroordelen over Aziatische vrouwen aan de kaak. Maar wel zo dat het nergens te nadrukkelijk wordt, dankzij de gevatte dialogen, vele goeie grappen en consequent lichte toon. Een kleine onthulling over Devi’s overleden vader komt daardoor aan als een mokerslag.

Lichtvoetig kaart Kaling herkenbare menselijke thema’s aan, die ook ver voorbij de puberteit relevant blijven: vooroordelen, jaloezie en jezelf durven te zijn, ook onder sociale druk. De ploeterende, goedbedoelende Devi toont zich daarbij opnieuw een prettig imperfecte protagonist, van wie je wel móét houden.

Op Netflix.