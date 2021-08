Netflixfilms binnenkort te zien in Kinepoliszalen

Kinepolis praat al langer met streamingplatformen om hun producties te tonen en begin dit jaar raakte bekend dat de groep voor Luxemburg en Spanje al overeenkomsten had bereikt met Netflix. “We hebben intussen akkoorden met partijen zoals Netflix voor alle landen, behalve Frankrijk”, zei Duquenne donderdag. Wanneer de eerste Netflixfilm precies in de Belgische zalen zal verschijnen, is nog niet duidelijk.

De samenwerking is enigszins opmerkelijk, omdat streamingplatformen als concurrent worden gezien die het traditionele filmkijken in de bioscoop onderuithalen. Maar Duquenne ziet het juist als een manier om meer producties aan te bieden met minder kosten.

LIEGE LUIK , BELGIUM - APRIL 15 : Closure of cinemas in Belgium since end of October 2020 (Kinepolis Liege - Luik) (Market Place) April 15, 2021 in Liege Luik , Belgium, 15/04/2021 ( Photo by Didier Lebrun / Photonews Beeld Photo News

“Wij hebben historisch altijd een zeer hoge prijs betaald aan studio’s”, benadrukte de CEO. In ruil daarvoor kregen de bioscoopketens ook een lange exclusiviteitsperiode, die nu onder druk van video on demand alsmaar korter wordt, terwijl de prijzen volgens de bioscopen hoog blijven. “Het spreekt voor zich dat als je de exclusiviteit verliest, dat je dan eens gaat praten over de prijs die je betaalt. Met Netflix troffen we daar een akkoord over. Ik ga niet zeggen hoeveel we betalen, maar we betalen substantieel minder dan we aan een studio zouden betalen”, aldus Duquenne. “We weten dat we met die films waarschijnlijk niet dezelfde bezoekersaantallen gaan halen als met een blockbuster, maar dat is oké voor ons.”

Volgens Duquenne is er wel degelijk een publiek voor streamingcontent in bioscopen, omdat het aspect ‘beleving’ almaar meer aan belang wint. “Door streamingplatformen heeft de klant meer aandacht voor beleving en is hij ook bereid er meer voor te betalen”, luidde het. “Wij moeten maken dat we daar meer aan kunnen toevoegen.” Kinepolis experimenteert bijvoorbeeld met nog luxueuzere zetels en wil meer films programmeren die dicht aanleunen bij de interesses van het lokale publiek.

Daarnaast kan de bioscoop ook dienen als kwaliteitslabel, vindt Duquenne. “Er is zoveel content beschikbaar dat we moeten bouwen aan een reputatie dat als we iets aanbieden, dat het goed is”, zei hij. “Dat gaat de blockbusters niet vervangen, maar wel aanvullen.”