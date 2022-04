Netflix is meer dan ooit sexflix: deze reeksen hebben weinig om het lijf

Aan een afdeling erotiek waagt Netflix zich voorlopig niet, maar seks lijkt wel meer en meer een verkoopargument voor de series die de streamingdienst aan de man en vrouw probeert te brengen. Een overzicht van recente reeksen die letterlijk, en soms figuurlijk, weinig om het lijf hebben.

‘Bridgerton’

Beeld Netflix

Amper een kwartier ver in het eerste seizoen van Bridgerton kreeg het onschuldige publiek al een koppel te zien dat zich helemaal overgaf aan de passie: geen betere manier om aan te geven dat de personages vaker niet dan wel een kostuum zouden dragen in dit historische kostuumdrama. De serie rond de liefdesperikelen van de Bridgertons is in vergelijking met Game of Thrones al bij al braaf, maar de vele seksscènes met Daphne en Simon Basset – we herinneren ons een acrobatisch hoogstandje op een trap – deden eind 2020 de temperatuur in menige huiskamer toch stijgen. Kleine waarschuwing voor wie likkebaardend uitkeek naar het vervolg: het tweede seizoen is een stuk kuiser dan het eerste.

‘Oscuro deseo’

Beeld Netflix

Als professor in de rechten Alma Solares haar man verdenkt van een affaire met zijn assistente, reageert ze zoals professoren in de rechten dat alleen in tv-series doen: tijdens een weekendje van huis duikt ze het bed in met de eerste de beste jongeman die ze tegenkomt. Later blijkt dat de mysterieuze Darío Guerra niet toevallig in haar leven is gekomen, en dat Alma’s man nog lijken in de kast heeft zitten. De Mexicaanse erotische thrillerreeks Oscuro deseo – Spaans voor ‘duister verlangen’ – is helaas spannend noch sexy en valt vooral op door de ontelbare seksscènes, die doen denken aan wat komiek Billy Connolly ooit zei over Mexicaans eten: ‘Het is allemaal hetzelfde, alleen anders gevouwen.’

‘Sex/Life’

Beeld AMANDA MATLOVICH/NETFLIX

Billie Connelly – niet de komiek, maar het personage uit de serie Sex/Life – mist als moeder van twee kinderen een goede nachtrust en passie. Ze denkt met heimwee terug aan haar onstuimige relatie met Brad, haar vroegere geliefde die haar, anders dan haar man Cooper, wél geregeld alle hoeken van de kamer liet zien. Als Brad plots weer opduikt en duidelijk maakt dat hij haar evenmin vergeten is, staat Billie voor moeilijke keuzes. Sex/Life stelt interessante vragen – hoe belangrijk is seks in een mensenleven, kun je een huwelijk spannend houden, is het mogelijk om bij één persoon geborgenheid én opwinding te vinden? – en kiest ook voor een feministisch perspectief, met een hoofdpersonage dat geen genoegen neemt met de rol van brave huismoeder en zich niet verontschuldigt voor haar nood aan seks. Desondanks zal de serie vooral herinnerd worden om het vele bloot, de soms taboeloze seksscènes – Cooper die tijdens een vrijpartij een straal moedermelk in zijn gezicht krijgt! – en het moment waarop Brad onder de douche zijn rivaal een blik gunt op zijn klokkenspel.

‘Sex Education’

Beeld Jon Hall/Netflix

De openingsscène waarin Adam een orgasme faket om zijn vriendin ter wille te zijn, Otis die voor de ogen van zijn moeder klaarkomt op het raam van de gezinswagen, een musicalnummer op de tonen van ‘Fuck the Pain Away’: het aantal gewaagde scènes is in Sex Education nauwelijks bij te houden. Daardoor is het bij uitstek een serie die je als ouder níét samen met je opgroeiende kinderen wilt bekijken, maar de Britse reeks slaagt er wel al drie seizoenen lang in om de problemen waarmee pubers en adolescenten te maken krijgen op een grappige, ontroerende én informatieve manier te behandelen.

‘Sexify’

Beeld Netflix

De minst voor de hand liggende producent van erotiek op Netflix is Polen, toch geen land dat je associeert met vrije liefde en bandeloosheid. Maar in de zomer van 2020 was er de monsterhit 365 days, een film waarvan het concept – maffioso sluit een mooie jongedame een jaar op in de hoop dat ze verliefd op hem wordt – even fout was als de uitwerking. Een jaar later verscheen de komische reeks Sexify: daarin werken IT-studentes aan een app die vrouwen moet helpen sneller een orgasme te krijgen, en tijdens hun research proberen ze dat zoveel mogelijk zelf aan den lijve te ondervinden. Het klinkt platter dan het is, want eigenlijk is Sexify net als Sex Education een lichtvoetig drama over jongeren die hun seksualiteit ontdekken en ervaring opdoen, in dit geval in een land waar dat niet altijd even evident is.

‘Elite’

Beeld NIETE/NETFLIX

Al vier seizoenen lang muy caliente: deze Spaanse serie die zich afspeelt op een eliteschool voor rijkeluiskinderen waar een uniform tegelijk verplicht is én vlotjes uit gaat. Elite is sinds het einde van La casa de papel de meest bekeken Spaanstalige reeks ter wereld, dankzij de uitgekiende cocktail van tienerdrama, mysterie en seks. Er wordt gefrunnikt op feestjes, er wordt geneukt in hotelkamers en er zijn stomende onderonsjes in de douches van de school, waar de studenten vaker te vinden zijn dan in de klas. Het vele bloot is wel netjes verdeeld tussen jongens en meisjes en er is minstens evenveel seks te zien tussen twee vrouwelijke of twee mannelijke personages, maar soms zie je door al het naakt het verhaal niet meer.

‘The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window’

Beeld COLLEEN E. HAYES/NETFLIX

Deze satire op misdaaddrama’s als The Girl on the Train en The Woman in the Window bevat in de acht afleveringen slechts één seksscène, maar wat voor één. Op het einde van aflevering vijf krijgt hoofdpersonage Anna (Kristen Bell) bezoek van Rex, een jongeman die beweert te weten wat er gebeurd is met de vrouw die vermoord werd in het huis aan de overkant. Overmand door eenzaamheid én de vele liters wijn in haar lichaam gooit de weduwe zich in zijn armen, waarna de twee van jetje geven onder de douche, op de trap, op de vensterbank en in de keuken, en uiteindelijk – na wat wel een eeuwigheid lijkt – in bed belanden. Net als de rest van de serie is de scène niet helemaal serieus bedoeld, maar Bell heeft zich op Twitter wel al geëxcuseerd bij argeloze kijkers die alles samen met hun moeder hebben moeten uitzitten.

‘Toy Boy’

Beeld Netflix

Na een nacht vol drank en drugs wordt Hugo Beltrán wakker met een stevige kater en naast hem een lijk. Het blijkt om de echtgenoot van zijn geliefde Macarena te gaan, een oudere dame met wie Hugo een passionele relatie onderhield, en de verdenking valt dan ook al snel op de arme kerel. Hij krijgt vijftien jaar cel, komt zeven jaar later – in afwachting van een nieuw proces – weer vrij en gaat meteen op zoek naar de echte dader. En naar enkele verse T-shirts, want Hugo heeft als ex-stripper de neiging om in bloot bovenlijf rond te lopen, in deze Spaanse reeks die bedoeld lijkt voor mensen die Oscuro deseo nog iets te zwaar op de hand vinden. Ook niet te verwarren met Top Boy, de briljante misdaadserie over de drugshandel in Londen.