Netflix experimenteert met nieuw systeem om freeloaders tegen te gaan

Vanaf volgende maand zullen Netflix-gebruikers in Argentinië, Guatemala, Honduras, El Salvador en de Dominicaanse Republiek een nieuwe optie krijgen op hun account: ‘add a home’. Voor een maandelijks bedrag dat lager ligt dan het abonnement van een volwaardig Netflix-account, kunnen gebruikers een persoon ‘buiten hun huishouden’ toevoegen aan hun Netflix-account. In Argentinië gaat het om 219 pesos (omgerekend ongeveer 1,66 euro), in de vier andere landen gaat het om 2,99 dollar (2,92 euro). ‘Basic’-accounts kunnen één extra gebruiker toevoegen, ‘Standard’-accounts twee en ‘Premium’-accounts drie.

Op die manier hoopt de Amerikaanse streamingdienst het aantal freeloaders in te dijken. Netflix, dat zo’n 222 miljoen abonnees telt, schat dat er wereldwijd meer dan 100 miljoen gebruikers zijn die geen account hebben, maar de logingegevens van vrienden, familie of kennissen gebruiken. De ‘add a home’-feature moet dat aantal naar beneden krijgen. Eerder werd het systeem al uitgerold in Chili, Peru en Costa Rica. Het is nog niet duidelijk of en wanneer dat nieuwe model in Europa wordt uitgerold.

In april communiceerde Netflix dat het voor eerst sinds 2011 het aantal abonnees zag verminderen: de teller stond toen op 200.000 accounts minder dan drie maanden eerder. Daarop maakte Netflix bekend 150 werknemers te ontslaan. Deze week maakt het bedrijf nieuwe kwartaalcijfers bekend: de verwachting is dat het succes van het vierde Stranger Things-seizoen de neergang in zekere mate heeft kunnen stuiten.