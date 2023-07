Netflix etaleert meesterschap op docu-toneel met flitsend entertainment

Als dertiger, tijdens een periode van enkele jaren waarin ik eventjes niet bij een functionerend huishouden hoorde, had ik lange tijd de ongezonde gewoonte om ’s nachts tot veel te laat op te blijven met National Geographic, History Channel of Discovery Channel op het scherm.

Het was een periode van leerrijke lethargie, waarbij ik niet altijd het volledige plaatje meekreeg van wat er verteld werd in Ancient Secrets, The Universe of Miracle Planet: ik dommelde in, of het werd zo laat dat ik uiteindelijk toch maar naar m’n bad- en daarna slaapkamer kroop voordat de laatst ingezette aflevering afgelopen was.

Met Unknown, een vierdelige docureeks over een paar van de nog overblijvende geheimen op deze wereld, waagt ook Netflix zich op het toneel waar die zenders al decennialang heer en meester zijn: dat van de archeologische opgravingen, wetenschappelijke doorbraken en technologische ontwikkelingen.

In The Lost Pyramid zoekt Egyptoloog Zahi Hawass naar de plaats waar misschien ooit de verdwenen piramide van farao Huni moet hebben gestaan. Met Killer Robots, over AI-toepassingen op het slagveld, wordt het militair-industriële complex uitgebeend. Cave of Bones zoomt in op een voorheen onbekende proto-mensensoort die voornamelijk in grotten leefde maar al wel – veel vroeger dan paleoantropologen voorheen dachten – zijn doden begroef. En Cosmic Time Machine duikt achter de coulissen van het team achter NASA’s James Webb Space Telescope.

Het zijn dingen die niet hadden misstaan op die docuzenders, met documentaires die bijna allemaal werken volgens hetzelfde methodische plan: archiefbeelden met een gezaghebbende voiceover, afstandelijk gefilmde nieuwe experimenten, statische expertinterviews. Maar Unknown breekt vrij spectaculair met dat belegen visuele idioom.

Het camerawerk is zwieriger, waarbij de makers sommige flitsen zelfs uit de actiecinema lijken te hebben gelicht. Ze maken gebruik van de snedige verteltechnieken die we uit moderne docu’s kennen, zoals een inleiding waarin zinsneden uit de interviews meedogenloos uit hun context worden gerukt. En ze leggen er zelfs een thematisch laagje op, met in The Lost Pyramid bijvoorbeeld een race tegen de klok tussen archeoloog Hawass en diens voormalige protégé Mostafa Waziri.

In fictie is Netflix allerminst een hoogvlieger onder de streamingdiensten. Er zijn uitschieters als Better Call Saul en Ozark, maar in de breedte van zijn aanbod – zie bijvoorbeeld Emily in Paris of The Devil in Ohio – biedt de streamingdienst de zwakste content op de hele markt. Alleen in het verheffen van de docu tot een entertainmentvorm is Netflix vandaag heer en meester, en nu waagt het zich dus ook op het al verzadigde terrein van de National Geographics van deze wereld.