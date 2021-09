Net geen record: koers kluistert Vlaming aan de buis

De wedstrijd zelf werd zondagmiddag gemiddeld door 957.564 Vlamingen gevolgd. Dat is goed voor 79,3 procent van de Vlaamse tv-kijkers. Op het piekmoment, om 16.37 uur om precies te zijn, keken er 1.337.809 Vlamingen. Dat is een marktaandeel van 89,5 procent. Dat meldt de VRT. Enkel het WK in het Amerikaanse Richmond in 2015, dat ’s avonds werd uitgezonden, deed het met 1.136.820 kijkers beter.

De andere wedstrijden tijdens de WK-week moesten het minder kijkers stellen. De vrouwenwedstrijd haalde zaterdag gemiddeld 372.208 kijkers. Op het piekmoment om 16.30 uur, vlak voor de aankomst, waren dat 623.007 Vlaamse tv-kijkers. De wedstrijd van de beloften kon vrijdag op de belangstelling van 430.293 kijkers rekenen. Om 17.31 uur keken 680.359 mensen naar die wedstrijd. In totaal bereikte de openbare omroep met zijn uitzendingen de voorbije week meer dan 2,4 miljoen Vlaamse kijkers.

Hoeveel mensen wereldwijd naar het WK wielrennen kijken, is koffiedik kijken. Hoewel overheid en organisatoren er al eens graag mee uitpakken dat er wereldwijd zowat 300 miljoen kijkers zijn, is dat volgens professor Daam Van Reeth (KU Leuven) erg onwaarschijnlijk. Van Reeth, die zich de voorbije jaren onder meer toelegde op kijkcijfers voor sport, schrijft op Twitter dat er “zondag met wat geluk 20 miljoen kijkers waren”. In Nederland bijvoorbeeld werd de wedstrijd van de mannen zondagnamiddag op NPO1 gevolgd door gemiddeld 338.000 mensen, goed voor een marktaandeel van 15,5 procent. De WK-wedstrijd van de vrouwen zaterdag haalde gemiddeld 20.000 kijkers meer.