Net als Lancelot in ‘De mol’: wat als televisiekijkend Vlaanderen je doopt tot ‘meest irritante deelnemer’?

‘Arrogant’, ‘klootzak’, ‘eikel’. Na één aflevering van De mol moest Lancelot het al zwaar ontgelden op sociale media. Wat als televisiekijkend Vlaanderen je doopt tot ‘meest irritante deelnemer’? Deze drie kunnen erover meepraten.

Caroline Carpentier (43) uit ‘Blind gekocht’: ‘Ik durfde niet meer buitenkomen’

Caroline Carpentier en Filip Struyf deden in 2022 mee aan Blind gekocht, om hun droomwoning op de kop te tikken: een warme thuis voor hun kinderen, én wat dichter gelegen bij de binnenspeeltuin die het koppel samen uitbaat. Met een budget van één miljoen euro waren ze meteen de buitenbeentjes in het programma. “De reacties op onze deelname waren enorm hard”, vertelt Carpentier. “Kijkers vonden ons decadent en verwaand. Maar wat me het meeste raakte, was de commentaar dat ik een slechte moeder was. Terwijl iedereen die me kent weet dat niets in mijn leven zo belangrijk is als mijn kinderen.”

Caroline Carpentier. Beeld Wouter Maeckelberghe

De onlinehaat focuste zich zelfs op de zaak van Carpentier en Struyf. “Zonder ooit een voet in onze binnenspeeltuin te hebben gezet, begon men op Google negatieve recensies achter te laten.” Daar moest het koppel zelfs juridische stappen voor ondernemen. “De makers van Blind gekocht hadden ons op voorhand wel gewaarschuwd dat elk jaar een of meerdere kandidaten online stevig door het slijk worden gehaald. Maar wanneer het zover is, verschiet je toch. In het begin durfde ik zelfs niet meer buiten te komen. Ik heb die knop echt moeten omdraaien.

“We begrijpen dat televisiemakers vooral goede tv willen brengen, maar ik vind toch dat de makers een vertekend beeld van onze verwachtingen hebben neergezet. Uit alles moest blijken hoevéél wij eigenlijk verwachtten van ons nieuwe huis. Al moet ik wel zeggen dat we na die reacties geweldig ondersteund werden door de programmamakers én door de psycholoog van Blind gekocht. Ze hebben ons nooit aan ons lot overgelaten.”

De storm is ondertussen gaan liggen. “Nu komen er zelfs regelmatig bezoekers in de speeltuin me vertellen dat ik sympathieker ben dan dat ik overkwam op televisie. Dat eerherstel doet me toch plezier.”

Laura Lieckens. Beeld Wouter Maeckelberghe

Laura Lieckens (30) uit ‘Blind getrouwd’: ‘Ook mijn familie zag af’

Het is ondertussen drie jaar geleden dat Lieckens meedeed aan Blind getrouwd, waar ze haar jawoord gaf aan medekandidaat Sonny. Het werd een hobbelig parcours, en kijkers hadden hun mening klaar. “Ik werd keihard beoordeeld op mijn uiterlijk. Ik heb een wijnvlek, waardoor mijn mond een beetje scheef trekt. ‘Jij met je scheef bakkes’, schreven mensen dan. Of zelfs: ‘Jij zou niet mogen leven.’ Heel heftig, ja.

“Al die reacties kwamen binnen toen de eerste lockdown net begonnen was. In die tijd voelde ik me heel eenzaam. Want hoe konden mensen zo’n sterke mening over me hebben, terwijl ze me nog nooit hadden ontmoet? Een week ben ik daar heel verdrietig om geweest. Ook familieleden zagen af door het erg negatieve beeld dat plots online van me gecreëerd werd. Maar dan heb ik het losgelaten. Ik besefte dat je niet voor iedereen goed kan doen.

“De relatie tussen mij en Sonny is door de programmamakers weergegeven zoals ze was: het wás gewoon een moeizaam parcours. Maar ik vind het wel spijtig dat de makers veel leuke beelden van mij niet hebben getoond. De housewarming die we samen hebben gegeven, het verjaardagsfeest dat we organiseerden. Zo ontstond er een beeld van mij waarin vooral de negatieve kanten werden benadrukt. Dat vond ik jammer. Al heb ik nooit spijt van mijn deelname gehad.”

Lieckens schrijft nu aan een boek over hoe haatreacties op sociale media diepe sporen kunnen nalaten, in de hoop anderen die een soortgelijke ervaring meemaakten een hart onder de riem te steken. “De periode destijds heeft me absoluut beïnvloed, maar toch vooral in de positieve zin. Ik ben er weerbaarder door geworden, en kan nu beter om met kritiek. Maar als je niet sterk in je schoenen staat, geloof ik echt dat zoveel haat je voorgoed kan tekenen.”

Cathy van der Ha (44) uit ‘De mol’: ‘Gelukkig woonde ik in Griekenland, en kon ik afstand nemen van de reacties’

Van der Ha deed in 2016 mee aan De mol. Haar competitiviteit viel bij menig televisiekijker niet in de smaak, en op Facebook en Twitter werd ze hard afgerekend op haar imago van harde tante. “Die commentaar ging vér. ‘Rijd een berg af’, ‘ik hoop dat je sterft’, ‘kruip in een put en kom er niet meer uit’ of stomweg ‘bitch’. Als je meedoet aan De mol, dan doe je dat toch om te winnen? Ik heb mijn deelname nooit als een gratis vakantie gezien, dus natuurlijk was ik competitief.

“Toen al die reacties binnenstroomden, heb ik met vrienden weleens gefilosofeerd over waarom ze vooral mij zo door de mangel haalden. De algemene conclusie was: omdat ik een vrouw ben. Van een vrouw wordt toch nog steeds verwacht dat ze empathisch en lief is. Als een man zich competitief had opgesteld, was hij daar ongetwijfeld niet zo hard op afgerekend. Ik werd nu meteen weggezet als de bitch.

Cathy van der Ha. Beeld Wouter Maeckelberghe

“Ik woon en werk al jaren in Griekenland, waardoor ik gelukkig wat afstand kon nemen van de heisa in België. Toen ik uiteindelijk als winnares uit de bus kwam, en mocht uitleggen waarom ik bepaalde keuzes had gemaakt, kwam er zelfs een hashtag op Twitter: #SorryCathy. Dat gaf voldoening, ja. Plots begrepen de kijkers waarom ik tijdens het spel sommige controversiële beslissingen had gemaakt.

“Ik neem de programmamakers hoe dan ook niets kwalijk. Toen ze zagen hoe hard ik op Twitter werd aangepakt, hebben ze me in de volgende aflevering zelfs minder in beeld gebracht, om de hele hetze wat weg te laten ebben. Terwijl ze ook nog olie op het vuur hadden kunnen gooien. Ik heb altijd gezegd dat, als ik nog eens opnieuw zou kunnen meedoen aan De mol, ik geen seconde zou twijfelen. Zelfs als al die negatieve reacties er opnieuw bij komen kijken. Zo’n controverse waait toch snel over.”